Los Caballos Fufos regresan este domingo a Tazacorte

La villa vivirá una de las jornadas más esperadas de las Fiestas de San Miguel Arcángel 2025 con música, tradición y verbena hasta la madrugada

Este domingo, 28 de septiembre, Tazacorte se vestirá de fiesta con el tradicional desfile de carrozas artísticas y los Caballos Fufos. Ambos actos forman parte central del programa en honor a San Miguel Arcángel 2025.

Imagen de archivo de los Caballos Fufos | Ayuntamiento de Tazacorte

La jornada comenzará a las 20:15 horas con el desfile desde el Ayuntamiento hasta la Avenida de La Constitución. Las carrozas participarán en tres categorías: infantil, diseñada por Ana Portocarrero; adulta, y la carroza de la Reina, ambas a cargo de Juan Manuel Ortega. La creatividad y el colorido marcarán este recorrido, que cada año atrae a numerosos vecinos y visitantes.

Los Caballos Fufos, tradición viva

A las 21:30 horas será el turno de los Caballos Fufos, acompañados por la Banda Municipal de Música de Tazacorte, dirigida por Alberto Camacho Amaro. El desfile, organizado por la Asociación Caballos Fufos con el apoyo del Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura y Fiestas, llenará de alegría las calles con el popular “Vuela, vuela, palomita”.

La celebración continuará en la calle Primero de Mayo con la Gran Verbena desde las 23:00 hasta las 6:00 horas. La música estará a cargo de Los 3 de Caña, Los Aceres y Grupo Bomba.

El concejal de Cultura y Fiestas, Yordan Martín, destacó la combinación entre la creatividad de las carrozas y la emoción de los Caballos Fufos, calificando la jornada como una de las más especiales de las fiestas patronales. Por su parte, el alcalde David Ruiz subrayó que los Caballos Fufos son un símbolo de la identidad bagañeta, e invitó a todos los palmeros y visitantes a disfrutar de una noche llena de música, color y tradición.