La presidenta del Cabildo recuerda que los científicos no detectan indicios de una erupción a corto y medio plazo

Los científicos evaluarán el viernes el nuevo enjambre sísmico en Tenerife.

El comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) se reunirá de nuevo este viernes después de desde las 20:00 horas de ayer martes se iniciase un nuevo enjambre sísmico en Tenerife, según ha informado la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.

En rueda de prensa Dávila ha precisado además que es el comité científico del Pevolca el que determina qué información se da y asesora en qué momento se debe subir o no el llamado semáforo volcánico, un sistema de alerta a la población basado en la selección de cuatro colores: verde, amarillo, naranja y rojo y permite adoptar comportamientos desde el punto de vista de la Protección Civil.

«Calma, serenidad y responsabilidad»

La presidenta del Cabildo tinerfeña ha insistido en llamar a la «calma, serenidad y responsabilidad» porque los científicos no detectan por ahora indicios de erupción inminente a corto y medio plazo, y ha comentado que cualquier ciudadano japonés o islandés tiene metido en la conciencia cómo actuar en un territorio vulcanológicamente activo.

«Hay que conseguir que ocurra lo mismo con la ciudadanía de las islas: hemos vivido de espaldas al volcán, ahora tenemos que vivir con el volcán«, ha puntualizado Rosa Dávila.