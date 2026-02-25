El Instituto de Geociencias (IGEO) del CSIC ha publicado en su perfil de la red social ‘X’ una explicación sobre las diferencias entre una erupción del Teide y cerca del Teide

Volcán Chahorra. Imagen IGEO

Ante el aumento de las señales sísmicas (enjambres) que se están detectando en Tenerife, los científicos indican que no hay indicios de una erupción a corto o medio plazo. Sin embargo, no sería lo mismo una erupción del Teide, que cerca del Teide, como señala una publicación en su perfil de la red social ‘X’ del Instituto de Geociencias (IGEO) del Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC).

En la publicación, el IGEO especifica que el Teide es un estratovolcán con una cámara magmática a 2 km de profundidad donde el magma sufre porcesos de cristalización fraccionada y evolución magmática. La última erupción fue hace ± 663-943 años, por tanto no hay erupciones históricas, indica.

Perfil volcánico del Teide. Imagen IGEO

Volcanismo histórico

Sin embargo, Tenerife ha experimentado volcanismo histórico: erupción de Boca Cangrejo (1492) erupciones 1704-1705 en Siete Fuentes, Fasnia y Arenas Negras; erupción de Trevejos o de Garachico (1706); erupción de Chahorra (1798) y erupción de Chinyero (1909).

La erupción del Chahorra, según señala el Instituto de Geociencias, pese a estar localizada en la ladera de Pico Viejo, no tiene relación genética con el sistema volcánico del Teide. El origen de esta erupción conocida también como «las narices del Teide» se debe a intrusiones procedentes del manto. En función de dónde salen, podría parecer que vienen del Teide, pero sin embargo no tienen relación con él.

Este tipo de volcanismo, continúa, es el más extendido en Canarias, denominándose monogénico y rara vez vuelven a entrar en erupción.

Volcanismo en Tenerife. Gráfico IGEO

Existen múltiples evidencias petrológicas y geoquímicas que nos indican su procedencia, tiempo de residencia en reservorios someros y mecanismos de erupción que nos indican que no forman parte del sitema Teide-Pico Viejo. El Tajogaite en La Palma es el último ejemplo en las islas.

Según recoge la publicación del IGEO, una erupción del Teide sería más problemática ya que el magma, más evolucionado, puede generar una erupción más explosiva al tener mayor contenido en gases y lava más viscosa.

Por el momento, incide el IGEO, no existen indicios de ninguna de las dos posibilidades, salvo que se trata de una isla volcánicamente activa.