Las llegadas y salidas de aeronaves han estado limitadas durante horas en los aeropuertos de Moscú de Vnukovo, Domodedovo, Zhukovski y Sheremetievo

Los cuatro aeropuertos de la capital rusa, Moscú, han impuesto este viernes restricciones temporales al tráfico aéreo ante una situación de seguridad, lo que ha llevado a evacuar el de Sheremetievo, el mayor por capacidad y número de pasajeros de Rusia.

Imagen cedida.

Las llegadas y salidas de aeronaves han estado limitadas durante horas en los aeropuertos de Vnukovo, Domodedovo, Zhukovski y Sheremetievo, para «garantizar la seguridad de los vuelos», ha informado la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, según recoge la agencia Tass.

Cambios de horario

Así las cosas varias de las infraestructuras han avisado a pasajeros de posibles cambios en los horarios de los vuelos programados para este viernes. A lo largo del día, todos los aeropuertos han ido retomando la actividad si bien la situación más grave se ha vivido en el de Sheremetievo donde una alerta por ataque aéreo ha llevado a evacuar las instalaciones.

Los pasajeros fueron evacuados y se restringió el acceso a las zonas de seguridad de todas las terminales, donde el personal del aeropuerto ha conducido a las personas a zonas seguras.