Este martes, ‘Noveleros’ acompaña a la familia de “Los Caramelos”, a Felisa, “La Huesa”, a la dinastía de “Los Caseros” y a “El Coyote”

Televisión Canaria emite este martes, 21 de octubre, una nueva entrega de ‘Noveleros’, con el título ‘Más que un apodo’. Un recorrido por los sobrenombres más entrañables y curiosos del Archipiélago y las historias humanas que esconden detrás. Será, como siempre, a partir de las 22:40 horas, justo después de ‘Una hora menos’.

En Canarias sigue siendo una tradición muy arraigada rebautizar con cariño a vecinos y familias enteras con apodos que, con el paso del tiempo, se convierten en auténticos símbolos de identidad local. En este programa, el equipo de ‘Noveleros’ descubrirá cuatro de esos dichetes que ya forman parte del imaginario popular isleño.

La estirpe de «Los Caramelos»

El viaje comienza en El Hierro, donde conoceremos a “Los Caramelos”, una estirpe marcada por la figura del patriarca Esteban, conocido por vender dulces en las luchadas de antaño. “El Caramelo”, ya fallecido, dejó una huella imborrable en su familia, que esta noche le rendirá un homenaje muy especial.

Felisa «La Huesa»

Desde Agüimes (Gran Canaria) llega la historia de Felisa, “La Huesa”, una de las vecinas más queridas del municipio. Su nombrete proviene de su padre, recordado por una anécdota que aún se cuenta entre los lugareños: se tragó accidentalmente el hueso de una ciruela, y desde entonces la familia lleva con humor el apodo.

«Los Caseros» de El Sobradillo

En El Sobradillo (Tenerife) conoceremos a “Los Caseros”, una gran dinastía encabezada por Carmen, la matriarca que dedicó su vida a criar a sus 24 hijos. El apodo, heredado por cuatro generaciones, reúne hoy a cerca de 80 familiares que siguen celebrando con orgullo su pertenencia al clan.

Los viajes de «El Coyote»

Por último, el programa acompañará a “El Coyote”, un apasionado motorista que debe su apodo al nombre de su primera moto. Junto a su familia, comparte una afición que los une y los lleva a recorrer juntos las carreteras del Archipiélago.