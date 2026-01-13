El sector empresarial de Canarias sitúa el peso del empleo en España en el sector privado y aseguran que genera el 90 % de la inversión

Representantes empresariales canarios presentaron este martes datos del Barómetro del Empresario 2025 que sitúan en algo más del 84 % el peso del empleo generado por el sector privado en España y en cerca del 90 % la inversión procedente de las empresas. Son cifras que, según indicaron, reflejan la aportación del tejido empresarial a la economía nacional y canaria.

Los empresarios aseguran que el sector privado concentra el 84 % del empleo y la mayor parte de la inversión

Datos del Barómetro del Empresario 2025

Estos datos se desprenden del Barómetro del Empresario 2025 hecho público este martes por parte de la Asociación Valenciana de Empresarios y la Asociación de Empresa Familiar Canarias. Ha sido elaborado con datos específicos de las islas recopilados con apoyo de las patronales CEOE y Confederación Canaria de Empresarios.

Durante la presentación, los ponentes señalaron que los datos expuestos se basan en fuentes oficiales y tienen como objetivo ofrecer información objetiva y verificable sobre la figura del empresario, ante lo que consideran una percepción social «centrada en aspectos negativos del colectivo».

Indicaron que la intención es poner a disposición de la sociedad cifras actualizadas y rigurosas sobre la aportación empresarial.

Empleo

En relación con el empleo, detallaron que, según los datos de ocupados de la Encuesta de Población Activa correspondientes al tercer trimestre de 2025, el 84,2 % del empleo en España corresponde al sector privado, sobre un total de unos 22 millones de ocupados.

En el caso de Canarias, explicaron que el peso del empleo privado es ligeramente inferior a la media nacional, un hecho que atribuyeron a la presencia de múltiples administraciones públicas en el territorio.

Riqueza e inversión

En cuanto a la generación de riqueza, indicaron que de los cerca de 1,7 billones de euros del producto interior bruto nacional, el 87 % procede del sector privado y el 13 % del sector público.

En Canarias, añadieron, la aportación del sector privado al PIB se sitúa en torno al 79 %, según datos de la contabilidad regional correspondientes al cierre de 2024 y al avance de 2025.

Respecto a la inversión, señalaron que de cada 100 euros invertidos en España, 88 corresponden al sector privado, una proporción que en Canarias se eleva hasta el 92 %.

Añadieron que en el caso de la inversión en intangibles y tecnología, el peso del sector privado se sitúa entre el 90 % y el 95 %.

Ingresos públicos

En materia de ingresos públicos, explicaron que el impuesto de sociedades aporta el 12 % de los ingresos del conjunto de las administraciones públicas y que, al sumar otros tributos vinculados a la actividad empresarial, la aportación alcanza el 25 %.

Asimismo, indicaron que el 70 % de las cotizaciones a la Seguridad Social procede del sector privado.

En conjunto, afirmaron que alrededor del 33 % de los ingresos públicos en España proviene de la actividad empresarial, una cifra que, según señalaron, se sitúa siete puntos porcentuales por encima de la media europea.

Pequeña y mediana empresa

Durante la exposición también se puso de relieve que España cuenta con un tejido empresarial muy atomizado, en el que el 95 % de las empresas tiene menos de diez trabajadores o no cuenta con empleados.

En el caso de Canarias, indicaron, esta característica es aún más acusada.

Finalmente, los ponentes señalaron que distintos estudios reflejan que la imagen social del empresariado es más positiva de lo que habitualmente se percibe en el debate público y destacaron la importancia de que el análisis económico y las políticas públicas tengan en cuenta la experiencia directa de quienes crean empresas y empleo.