Los partidos en directo de la UD Las Palmas y el CD Tenerife centran la atención de ‘Todo Goles Radio’ este fin de semana

La Radio Canaria dedicará quince horas a la información deportiva este sábado 24 y el domingo 25 de octubre, con seguimiento a la visita del Costa Adeje Tenerife al Real Madrid, la ACB, la Primera FEB y el fútbol de Segunda y Tercera Federación

La Radio Canaria ofrecerá quince horas de deporte en directo durante este sábado 24 y el domingo 25 de octubre. ‘Todo Goles Radio‘ acompañará a los equipos canarios con una programación que tendrá entre sus principales citas los encuentros de la UD Las Palmas ante la Real Sociedad B, el sábado de 14:00 a 20:00 horas, y del CD Tenerife frente al Sabadell, el domingo de 11:00 a 20:00 horas. En ambos casos, los programas se realizarán sin interrupción, con retransmisiones, seguimiento de marcadores y toda la actualidad deportiva.

A la izquierda, el jugador amarillo Jefté, en el entrenamiento de la UD Las Palmas este miércoles. A la derecha, el blanquiazul Enric Gallego durante una jugada contra el Celta Fortuna.

El sábado 24 la programación de ‘Todo Goles Canarias’ arrancará a las 14:00 horas con una previa de una hora del encuentro de la octava jornada de la Liga F entre el Real Madrid y el Costa Adeje Tenerife. El partido comenzará a las 15:00 horas y contará con la narración de Matías Sánchez y los comentarios de Tamara Blasco.

La tarde continuará con el fútbol de Segunda División. A las 17:30 horas, la UD Las Palmas recibirá a la Real Sociedad B en el Estadio de Gran Canaria, en un nuevo compromiso de los amarillos como locales. Juan Luis Monzón narrará el encuentro, acompañado por Mingo Oramas en los comentarios. La emisión se prolongará hasta las 20:00 horas, con Juanjo Toledo en la dirección y presentación y Simón Abreu en la producción.

Domingo de fútbol y baloncesto desde las once

El domingo 25, ‘Todo Goles Radio’ regresará a las 11:00 horas con atención a la octava jornada de Segunda Federación. En el grupo IV, seguirá las visitas de la UD Tamaraceite al Atlético Central, del CD Tenerife B al Sevilla Atlético y de Las Palmas Atlético al Atlético Sanluqueño. En el grupo V, el CD Atlético Paso recibirá al Real Ávila en el Municipal de El Paso. La cobertura incluirá también el seguimiento de la octava jornada del grupo canario de Tercera Federación.

El baloncesto sumará dos focos de atención. A las 11:30 horas, el Cajasiete Gran Canaria jugará en Córdoba ante el Cajasol Coto Córdoba, en un encuentro de Primera FEB del que ofrecerá información Adrián Brito.

A las 12:00 horas, La Laguna Tenerife recibirá al Monbus Obradoiro en el Pabellón Insular Santiago Martín, en la quinta jornada de la Liga ACB. La retransmisión tendrá a José Antonio Felipe en la narración y a Fernando Llombet en los comentarios.

Desde las 13:00 horas, el fútbol de Segunda División incorporará otra de las grandes citas de la mañana: el CD Tenerife visitará al Sabadell en la Nova Creu Alta, en el encuentro correspondiente a la undécima jornada. Joaquín González narrará el partido, acompañado por José Barroso y Pedro del Castillo. Este primer bloque dominical se extenderá hasta las 15:30 horas, con la dirección y presentación de Juanjo Toledo y la producción de Simón Abreu.

A las 15:30 horas, Carlos Guillermo Domínguez tomará el relevo al frente de una nueva edición de ‘Todo Goles Radio’, que mantendrá la información deportiva en antena hasta las 20:00 horas. La Radio Canaria completará así nueve horas consecutivas de programación dominical para seguir la actividad de los equipos y deportistas canarios y el resto de la actualidad del deporte.