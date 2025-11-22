La lucha canaria también celebra su segunda jornada este sábado, en ocho terreros de las zonas norte y sur de Tenerife

Los XXXIX Juegos Cabildo tendrán cuatro modalidades deportivas el sábado / Cabildo de Tenerife

Los XXXIX Juegos Cabildo, que organiza el Cabildo de Tenerife, han programado para la mañana de este sábado 22 de noviembre cuatro modalidades deportivas, rugby, lucha canaria, balonmano y voleibol. Estos juegos movilizarán a más de un millar de niños y niñas en diferentes municipios de la Isla.

El rugby

La segunda jornada de rugby llega hasta el sur de la Isla. La Federación Canaria de Rugby ha convocado a todas las categorías, desde benjamín hasta cadete, en el campo del Tenerife Top Training de Adeje, a partir de las 9:30 horas.

La lucha canaria

La lucha canaria celebra su segunda jornada en ocho terreros de las zonas norte y sur, que movilizará a 300 luchadores de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. Las luchadas se disputarán en los terreros Pancho Suárez de Los Campitos (Santa Cruz de Tenerife), José Álvarez Gutiérrez (Santa Úrsula), La Victoria de Acentejo, Emeterio Gil de Llano del Moro (El Rosario), Valle de San Lorenzo (Arona), Araya (Candelaria), Mencey Tegueste (Tegueste), José Gutiérrez El Chaval en Valle Guerra y Santa Rosa de Lima en Guamasa (La Laguna).

El balonmano

La tercera jornada de la Liga Insular de balonmano pone en juego este fin de semana a las categorías alevín, infantil y cadete masculina y cadete femenina. Los encuentros se disputarán a partir de las 9:30 horas en el Polideportivo de Fañabé (Adeje), el Pabellón Municipal Celestino Hernández Luis de La Perdoma (La Orotava), las canchas del Colegio La Salle (Santa Cruz de Tenerife) y las del IES Tegueste (Tegueste).

El voleibol

La actividad deportiva se completará con una nueva jornada de voleibol, a partir de las 9:00 horas. Con los encuentros correspondientes al Torneo de Promoción y Liga A1, en las categorías infantil y benjamín masculina y femenina. Los partidos se celebrarán en las canchas del San Matías, Pabellón Municipal Alberto Delgado y Cisneros (La Laguna), Pabellón Municipal Quico Cabrera (Santa Cruz de Tenerife), IES Ichasagua (Arona), y en los pabellones de Adeje, San Miguel de Abona y Los Realejos.