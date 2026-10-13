Lucho RK coloca 5 temas de su primer disco entre los 10 más escuchados en Spotify España

‘SORDO DE UN PIE», el primer álbum del cantante grancanario Lucho RK, ha conseguido situarse entre los más escuchados de la plataforma Spotify en España desde su lanzamiento el 9 de octubre

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El cantante grancanario Lucho RK ha colocado cinco de los temas de su primer disco, ‘Sordo de un pie’, que se publicó el viernes 9 de octubre, entre los diez más escuchados de la plataforma musical Spotify en España.

En concreto, están entre las primeras diez posiciones de la lista ‘top 50’ de España ‘Retrica’ (puesto 4), ‘Aire’ (5), ‘Sumisa’ (8), ‘Contigo’ (9) y ‘Sordo de un pie’ (10).

Por encima de los cortes del primer álbum de Emilio Roca, como se llama en realidad Lucho RK, solo están dos megaéxitos como son ‘BbyWOW’, de Carol G, Judeline y Rusowsky, y ‘La Graciosa’, de Quevedo y Elvis Crespo, así como ‘Jukiar’, la colaboración del puertorriqueño Clarent con Quevedo.

Además, el tema ‘Retrica’ encabeza desde el lanzamiento del álbum la lista de ‘Éxitos España’ de la misma plataforma.

En un comunicado, la agencia que lo representa, Taste the Floor, resalta que «el álbum ha tenido una grandísima acogida fuera de España, destacando los datos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay o Panamá».