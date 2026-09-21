Luis de la Fuente seguirá al frente de la Selección española hasta 2032

La Junta Directiva de la RFEF ha consensuado la ampliación del contrato del seleccionador nacional absoluto, en una reunión en la que también se ha aprobado la renovación del seleccionador nacional de fútbol sala, Jesús Velasco

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acordado prolongar la vinculación de Luis de la Fuente como seleccionador nacional absoluto hasta 2032. La decisión fue aprobada por unanimidad durante la reunión de la Junta Directiva celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y presidida por Rafael Louzán.

La renovación llega después del triunfo de España en la Copa Mundial de 2026, en la que la Selección se proclamó campeona del mundo. La Federación apuesta así por dar continuidad al proyecto encabezado por De la Fuente durante los próximos grandes compromisos internacionales.

Dar estabilidad y continuidad al proyecto

Durante la reunión, Louzán defendió la ampliación contractual como una apuesta por la estabilidad y la continuidad del proyecto deportivo. El presidente de la RFEF destacó además la trayectoria del técnico dentro de la Federación, a la que lleva vinculado catorce años, y subrayó los éxitos conseguidos al frente de la Selección.

El nuevo acuerdo permitirá a Luis de la Fuente dirigir al combinado nacional, en principio, durante las dos próximas ediciones de la Eurocopa, previstas para 2028 y 2032, así como en el Mundial de 2030, cuya organización compartirán España, Portugal, Marruecos, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Acto oficial

La ampliación del contrato contará con una presentación oficial en un acto en la Ciudad del Fútbol, con la participación del propio seleccionador y de representantes del fútbol español. España afrontará durante este nuevo ciclo, entre otros compromisos, la EURO 2028 y una nueva edición de la UEFA Nations League, en la que tendrá como rivales a Inglaterra, Croacia y República Checa en los encuentros previstos para septiembre y comienzos de octubre.

La reunión de la Junta Directiva también sirvió para aprobar la continuidad de Jesús Velasco como seleccionador nacional de fútbol sala. Su contrato será hasta julio de 2029 y el acuerdo se presentará próximamente.