Luis García descarta que haya crisis en el conjunto canario y afirma que la Cultural Leonesa es un rival peligroso fuera de casa

Imagen de Luis García.

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha expresado su convencimiento de «hacer un gran partido» y ganar este sábado a la Cultural y Deportiva Leonesa en el Estadio de Gran Canaria, en el último partido de 2025, y descarta que haya crisis en el equipo tras de tres encuentros consecutivos sin ganar.

El técnico asturiano ha asegurado este viernes en rueda de prensa que no se deja engañar «por los resultados» y subraya que tiene «claro» el camino a seguir, así como el «proceso» para cumplir con el objetivo marcado a final de temporada, el ascenso a Primera División, un término que elude pronunciar en cada comparecencia pública.

Rival peligroso

Luis García ha advertido de que se medirán a un rival «peligroso» fuera de casa, donde ya ha ganado cinco partidos esta temporada en LaLiga Hypermotion, y ha elogiado la figura de su entrenador, el veterano José Ángel ‘Cuco’ Ziganda.

El técnico del conjunto amarillo asume que la asignatura pendiente de los recientes partidos disputados es tener más claridad «en el último tercio de campo».

No ha revelado -aunque reconoce que ya lo tiene decidido-, si el guardameta Dinko Horkas volverá a la portería tras cumplir sanción en Ceuta el pasado fin de semana, o si Milos Lukovic regresará a la titularidad después de la sorprendente presencia de Jesé Rodríguez en el once inicial en el estadio Alfonso Murube.

Por otra parte, el preparador ovetense cree que la incorporación del atacante colombiano Nicolás Benedetti puede aportar soluciones en ataque, por su «conducción» y «último pase», con la versatilidad de que puede jugar «tanto por dentro como por fuera», además de llegar en plena madurez futbolística -28 años-, y ahora solo deben «ayudarle» para que la adaptación en su primera experiencia europea sea «lo más rápida posible».