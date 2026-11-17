El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha apoyado la candidatura de Pedro Sánchez para las próximas elecciones del 29 de noviembre

Lula pide a los españoles votar para fortalecer la democracia y los gobiernos progresistas. Efe

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido a los españoles votar el próximo 29 de noviembre pensando en la España «que quieren construir» y fortalecer con su voto «la democracia en el mundo y los gobiernos progresistas«.

Lula se ha expresado de esta manera en una conversación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, grabada este lunes y difundida íntegramente este martes por el PSOE, en la que ha escenificado su apoyo al candidato socialista de cara a las próximas elecciones tras cancelar un acto público por afonía.

El presdente brasileño, que en la conversación ha asegurado que es «muy importante» que Sánchez gane el 29N, ha considerado que es el único líder progresista en Europa. «El pueblo necesita a alguien que tenga responsabilidad, que tenga historia, biografía, y creo que eres la persona indicada para seguir defendiendo la democracia en Europa y ayudándonos a defenderla en América Latina», ha añadido.

«Defender la democracia»

Tras hacer hincapié en que todos los progresistas deben trabajar para defender la democracia porque si no, va a perder frente a la extrema derecha, ha defendido que Sánchez ha participado activamente en el intento de reorganizar a los demócratas en el mundo.

El presidente brasileño cree que es importante que el pueblo español tenga presente lo que está pasando en un mundo que considera que está sin liderazgo y ha avanzado que él respetará la decisión que salga de las urnas el 29N. Pero ante eso reto, ha insistido: «Construye en tu cabeza la España que deseas, la España con la que sueñas, y después, en función de tu sueño, elige a tu presidente».

Ha subrayado que le da tranquilidad la experiencia histórica de lucha del pueblo español, una lucha que el movimiento social dice que debe mantener. Además, ha aseverado que el mundo necesita «más comprensión y más participación» y no menos, y ha deseado buena suerte al pueblo español el próximo 29N.

Por su parte, Sánchez ha insistido en el ejemplo que es para él la victoria de Lula en las últimas elecciones presidenciales después de las encuestas que tenía en contra. Y ha señalado que es muy optimista ante los comicios porque está convencido de que los ciudadanos no olvidan la respuesta que la derecha neoliberal dio a crisis anteriores mediante recortes.

Además, ha destacado que el cambio que podría haber en España no es una alternativa, sino una «involución«, como cree que ha ocurrido en Estados Unidos o Argentina, o pasó en el Brasil del expresidente Jair Bolsonaro.