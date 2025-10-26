Lula se ofrece a Trump para mediar entre EEUU y Venezuela

Trump afirmó en declaraciones a la prensa antes de la reunión que Venezuela no era uno de los temas a tratar

Imagen cedida.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha planteado este domingo al mandatario estadounidense, Donald Trump, durante el encuentro bilateral mantenido en Malasia ejercer como mediador en el conflicto entre Washington y el Gobierno de Venezuela, agravado en las últimas semanas tras el envío de buques de guerra estadounidenses al Caribe y los ataques mortíferos contra supuestas embarcaciones de tráfico de droga.

Mediación entre países

«Lula ha planteado el tema y ha dicho que América Latina y América del Sur, específicamente donde estamos, es una región de paz y se ha ofrecido a ser un contacto, a ser un interlocutor, como ya lo ha sido anteriormente, con Venezuela para buscar soluciones que sean mutuamente aceptables y correctas entre los dos países», ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores brasileño, Mauro Vieira, según recoge el diario brasileño ‘Folha’.

La reunión ha durado unos 50 minutos y se ha centrado fundamentalmente en los aranceles impuestos por Estados Unidos. En ese sentido, ambos dirigentes han acordado abrir de inmediato un proceso de negociación para un nuevo tratado comercial.

Intervención militar en Venezuela

De hecho, Trump afirmó en declaraciones a la prensa antes de la reunión que Venezuela no era uno de los temas a tratar. Lula y su gobierno, sin embargo, habían manifestado su intención de plantear esta cuestión porque consideran que una intervención militar en Venezuela generaría inestabilidad y perjudicaría a Brasil, según recoge la prensa brasileña.

Este mismo sábado Lula criticó los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones civiles en el Caribe porque considera que «sería mucho mejor que Estados Unidos dialogara con las policías de otros países, con el Ministerio de Justicia de cada país, para que la gente hiciera una cosa conjunta».

Presidente de Estados Unidos

«Si la moda cala, cada uno podría invadir el territorio del otro para hacer lo que quiera. ¿Dónde queda el respeto a la soberanía de los países? Es ruín. Quiero tratar estos asuntos con el presidente Trump si él los pone sobre la mesa», dijo.