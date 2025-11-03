Madrid CFF vs Costa Adeje Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 9 de noviembre. Partido correspondiente a la J10 de la Liga F. Lo puedes seguir en directo en RTVC”

Madrid CFF vs Costa Adeje Tenerife se enfrentan este domingo 9 de noviembre, a las 15:00 horas (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro corresponde a la jornada 10 de LaLiga F Moeve 25-26.

Madrid CFF vs Costa Adeje Tenerife | J10 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras remontar por 2-4 al Levante en su casa. El equipo de Eder Maestre se encuentra en mitad de la tabla.

Por su parte, el Madrid CFF perdió su último partido. El equipo se encuentra solamente una posición por debajo de las tinerfeñas a 2 puntos.

Posiciones en la clasificación del Madrid CFF y Costa Adeje Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es quinto con 16 puntos, dos por encima del Madrid CFF. Por su parte, el Madrid CFF la sexta posición. El conjunto madrileño con 14 puntos, acecha al equipo canario que si le gana esta jornada podría superarle.

Últimos enfrentamientos H2H entre el CDMadrid CFF y Costa Adeje Tenerife

En los últimos tres enfrentamientos entre ambos equipos han ganado uno cada uno y el otro lo han empatado. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de un partido ganado, otro perdido y otro empatado. Sin embargo, el equipo madrileño llega a este enfrentamiento tras haber ganado dos partidos y perdido otro.

Te puede interesar:

Resultados de Liga F

Toda la competición de Liga F

Calendario de Liga F