Málaga CF vs Cádiz CF: horario, alineaciones y minuto a minuto en directo hoy | LaLiga Hypermotion 25-26

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Consulta el horario del Málaga CF vs Cádiz CF, las alineaciones y el minuto a minuto en directo el partido de hoy, en la J6 de LaLiga Hypermotion 25-26

El Málaga CF y el Cádiz CF se enfrentan este domingo 21 de septiembre, a las 18:30 horas (hora peninsular) en el clásico Estadio de La Rosaleda, en un partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido en directo hoy lo puedes seguir en nuestro minuto a minuto.

Minuto a minuto en directo entre el Málaga y Cádiz

Estadísticas del partido en vivo

Alineaciones del Málaga y el Cádiz

Últimos resultados H2H entre el Málaga CF y el Cádiz CF

