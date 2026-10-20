Santa Cruz de Tenerife acoge las IV Jornadas de Salud Mental y Adolescencia, en las que se reclama más apoyo profesional y una detección precoz de los problemas de salud mental.

El 21 % de los adolescentes experimenta malestar emocional, según los datos de UNICEF citados durante las IV Jornadas de Salud Mental y Adolescencia, celebradas en Santa Cruz de Tenerife. El encuentro pone el foco en la importancia de detectar a tiempo estos problemas y facilitar que los jóvenes reciban atención especializada.

El malestar emocional afecta al 21 % de los adolescentes, según UNICEF / Foto de ARCHIVO

Los adolescentes reclaman más apoyo, comprensión y empatía ante los problemas de salud mental. Por su parte, el Gobierno de Canarias apuesta por la detección precoz y cuenta con unos 800 profesionales sociosanitarios para abordar estas situaciones.

Canarias ha puesto en marcha nueve recursos infantojuveniles

En los últimos tres años, Canarias ha puesto en marcha nueve recursos de salud mental infantojuvenil, dos unidades de atención domiciliaria y dos centros de atención temprana. Pese a estos avances, los jóvenes reclaman más profesionales para facilitar el diagnóstico y recibir atención cuando la necesitan.

Las chicas, entre las más afectadas

Las jornadas también destacan una mayor afectación emocional entre las adolescentes. Entre los factores que pueden influir en su bienestar figuran la presión académica, las dificultades para gestionar las emociones y el uso de las redes sociales.

La exposición a contenidos que generan dependencia o transmiten expectativas poco realistas puede afectar a la autoestima de los jóvenes. Por ello, los especialistas insisten en reforzar la prevención y la educación emocional tanto en los centros educativos como en el entorno familiar.