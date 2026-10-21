Manu Guill renovó automáticamente por dos temporadas más con el Tenerife con el ascenso

Guill seguirá dos temporadas más con el CD Tenerife después de renovar de forma automática gracias al ascenso a Segunda División del equipo

Manu Guill

El director deportivo del CD Tenerife, Manu Guill, ha anunciado este miércoles su renovación automática por dos temporadas más con la entidad blanquiazul, gracias al ascenso a Segunda División consumado el pasado mes de mayo.

Así lo ha desvelado en declaraciones a Radio Club Tenerife, recogidas por EFE, Guill, quien se incorporó al club isleño en abril de 2025, con la principal tarea de devolver al Tenerife al fútbol profesional y establecer un equipo que, tras la vuelta, pueda mantener la categoría.

Precisamente por lograr ese objetivo se ha activado una cláusula de renovación automática de su contrato por dos temporadas más, por lo que seguirá dirigiendo los movimientos del equipo hasta 2029 y, en caso de promocionar a Primera División, se extenderían otros dos años más, hasta 2031.

Acerca de la plantilla, ha comentado que «es de total garantía para la categoría» y que, como dirección deportiva, han tenido que adaptarse «a los gustos del entrenador» pero, como club, llevan «una idea y un criterio» y es que no solo pueden ceñirse «al criterio del técnico».

«Con este plantel, haciendo las cosas bien, vamos a cumplir objetivos», continuó Guill, además de asegurar que se encuentran «muy contentos, satisfechos y confiados con lo que hay en nómina».