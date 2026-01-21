Maquillaje y disfraces, dos piezas clave del Carnaval

El Carnaval de calle ya está a la vuelta de la esquina y se empiezan a ultimar los detalles en los disfraces y maquillajes

La cuenta atrás ha comenzado y el espíritu del Carnaval ya se siente en cada esquina. Con la fiesta a punto de lanzarse a las calles, miles de personas ultiman los detalles de una transformación que busca, por encima de todo, la espectacularidad. Aunque el vestuario es el gran protagonista, este año el maquillaje se posiciona como el aliado indispensable para que nuestro rostro luzca con todo el color y el brillo que la ocasión merece.

Imagen de Jaime Santana en el Concurso de Maquillaje Corporal

El arte del maquillaje

Para lograr un maquillaje de impacto, los expertos coinciden en un paso fundamental que suele olvidarse con las prisas: preparar la piel. Es de vital importancia aplicar una buena base antes de comenzar. Este gesto no solo protege el rostro, sino que garantiza que las sombras y la purpurina se adhieran correctamente y aguanten intactas durante toda la jornada festiva.

La premisa de este año es clara: lo vistoso, lo colorido y lo alegre. No obstante, no es necesario ser un maquillador profesional para triunfar. El verdadero secreto del Carnaval reside en la diversión, por lo que se anima a todo el mundo a experimentar y utilizar los materiales que ya tengan por casa.

Del taller de costura al alquiler de lujo

Pero de nada sirve un maquillaje deslumbrante si no se acompaña de un vestuario a la altura. La tendencia de este año muestra dos vertientes muy marcadas para aquellos que buscan la excelencia. Por un lado, están quienes optan por la exclusividad de los talleres de alta costura, donde se confeccionan disfraces a medida que son auténticas obras de arte.

Por otro lado, el servicio de alquiler está ganando terreno como una opción cómoda y profesional. Estos establecimientos no solo ofrecen las piezas, sino que incluyen servicios de valor añadido como el arreglo previo para un ajuste perfecto, lavandería, reparaciones posteriores e incluso un seguro, permitiendo que el usuario solo tenga que preocuparse de disfrutar de la fiesta.