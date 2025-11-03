La periodista, que comió con Mazón el día de la tragedia, comparece ante la jueza en medio de una fuerte expectación mediática

La periodista Maribel Vilaplana ha llegado a primera hora de este lunes a los Juzgados de Catarroja, acompañada por un amplio despliegue de periodistas y fotógrafos. Su entrada al edificio judicial se ha producido sin declaraciones a los medios, bajo una estricta vigilancia de la Guardia Civil.

Maribel Vilaplana a su llegada este lunes a los juzgados de Catarroja | EFE / Manuel Bruque

Vilaplana está citada a declarar este lunes ante la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. La Audiencia de Valencia dictaminó su citación para que “ofrezca detalles o matices de interés para la investigación”, especialmente sobre el proceso de toma de decisiones aquella tarde.

La última persona en estar con Mazón el día del desastre

Según la investigación, Vilaplana estuvo con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, hasta al menos las 18:45 (hora peninsular española), mientras la comunidad vivía una de las peores catástrofes naturales de su historia, con 229 fallecidos. Su testimonio podría arrojar luz sobre las actuaciones del Gobierno valenciano durante las horas críticas de la emergencia.

Según fuentes próximas, la periodista fue atendida el sábado en un centro hospitalario por un cuadro de ansiedad.