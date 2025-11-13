Si por algo se caracteriza la Marisquería Isleño Delgado es por su materia prima y si hay un plato que combina todo es su Mariscada Mástil. El restaurante ubicado en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) ha querido compartir su receta con el programa Como en casa.

Mariscada Mástil / La receta ‘Como en casa’ de RTVC

La «Mariscada Mástil» es más que un solo plato, es una travesía gastronómica por el mejor marisco. Una mariscada que desde el corazón de San Cristóbal de la Laguna, reúne la excelencia del mar, con productos frescos traídos desde Galicia y Andalucía. La filosofía de la Marisquería Isleño Delgado es clara: honrar la esencia pura del producto, ofreciendo una cocción justa y al natural, donde la calidad del bogavante, vieiras, y mariscos de concha habla por sí misma.

Ingredientes para la mariscada

✓ Ingredientes para la Mariscada Mástil Mejillones Almejas Berberechos Zamburiñas Navajas Gamba blanca Gamba listada roja Cigalas Vieiras Bogavante Aceite de oliva Vino blanco Sal Perejil

Elaboración paso a paso de la mariscada

La clave de la «Mariscada Mástil» reside en su filosofía de la cocción al natural. No enmascarar la calidad de cada especie.

Los moluscos de concha (mejillones, almejas y berberechos) se tienen que someter a un cocinado rápido al vapor, aderezado con un toque de vino blanco para una sutil aromatización. Este método garantiza que se abran justo en su punto, manteniendo su jugosidad intacta.

Paralelamente, los crustáceos como la gamba blanca o la cigala se trabajan brevemente a la plancha sobre una cama de sal gruesa y un toque de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE). El resultado es una textura tierna y un sabor concentrado.

En el plato ya servimos las piezas del marisco listas para consumir.

Cómo hacer la mariscada paso a paso en vídeo