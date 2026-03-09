El ciclo de Primavera Musical reunirá a 35 bandas en doce conciertos gratuitos que se celebrarán hasta junio en el Auditorio de Tenerife

Más de 1.600 músicos de 35 formaciones participarán en la edición de 2026 del ciclo Primavera Musical.

El programa incluirá doce conciertos que se celebrarán entre marzo y junio en el Auditorio de Tenerife. Las actuaciones tendrán lugar los domingos a las 11:30 horas en la Sala de Cámara.

El ciclo arrancará este domingo con la actuación de la Banda Insular de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música.

Más de 1.600 músicos participarán en Primavera Musical 2026. Cabildo de Tenerife

Federación Tinerfeña de Bandas de Música

Bajo la dirección de Miguel Ángel Arrocha interpretará el programa Raíces sonoras: de la tierra al mito. El repertorio incluirá obras de José Suñer-Oriola y del compositor tinerfeño José Manuel Encinoso.

El ciclo Primavera Musical es una de las principales líneas de colaboración entre el Cabildo de Tenerife y la Federación Tinerfeña de Bandas de Música.

La iniciativa nació en 2005 y se ha consolidado como un espacio para mostrar el trabajo de las bandas de la isla. En la edición anterior más de 4.500 personas asistieron a los conciertos.