El escenario de «Las Vegas» del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria vivió uno de los conciertos más esperados

Marc Anthony, durante su actuación en Las Palmas de Gran Canaria.

El escenario de «Las Vegas» ha vivido una de las jornadas más esperadas: los conciertos de artistas internacionales Marc Anthony, Emily Estefan y Luck Ra citas que, de 15:00 a 22:00 horas, congregaron a 75.000 personas en el epicentro de las carnestolendas.

De hecho, Marco Antonio Muñiz, conocido artísticamente como Marc Anthony, se convirtió en el broche de oro de la intensa jornada de conciertos. Su legión de fieles se rindió ante su entrada triunfal después de la proyección de un vídeo que llegó acompañada de la introducción de su banda.

El artista neoyorquino de ascendencia puertorriqueña ha recalado en el carnaval capitalino tras terminar, precisamente, su primera residencia en Las Vegas donde ha ofrecido varios espectáculos íntimos en el hotel Fontainebleau. Sobre las tablas inspiradas en la famosa ciudad de Nevada, Marc Anthony no ha tardado en recibir el calor de un público que se ha entregado a la actuación en la que han sonado temas tan conocidos como Valió la pena o Vivir mi vida, entre otros. No en vano, el cantautor y productor acumula en sus más de treinta años de trayectoria musical infinidad de sencillos, 114 de los cuales se coronaron como números uno.

Un hecho que ya en 2018 le sirvió para conseguir el Récord Guiness por ser el artista con más temas número 1 en la lista Billboard Tropical Airplay. Tres años después sumaba otro título similar al convertirse en el cantante masculino con más premios Lo Nuestro, galardón que ha obtenido hasta en 29 ocasiones. Asimismo, el también actor es poseedor de cuatro premios Grammy y nueve Latin Grammy a los que se suman docenas de certificaciones de oro y platino de la Recording Industry Association of America (RIAA), más de 11 billones de visitas en YouTube y un total de 19 billones de transmisiones en todas las plataformas. Marc Anthony es considerado un verdadero embajador de la música y la cultura latina.

Cabeza de cartel

Icono indiscutible de la música latina, Marc Anthony ha sido el cabeza de cartel de un elaborado programa musical que, en el año que se celebra el 50.º aniversario del Carnaval, reunió en una jornada a la estrella de origen puertorriqueño, a la también estadounidense Emily Estefan, a quien se pudo ver entre bambalinas arropada por sus padres, los enormes talentos de la música, Emilio y Gloria Estefan, y al fenómeno de masas argentino Luck Ra. En estos días, además han pasado por los diferentes escenarios grandes como Olga Tañón, El Gran Combo de Puerto Rico, Ke Personajes, Leoni Torres y Miriam Cruz.