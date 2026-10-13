‘Más que 21’ sale a la calle para contar la inclusión laboral en primera persona

La sección de ‘Roscas y Cotufas’ que convierte a usuarios de la Asociación Down Las Palmas en reporteros por un día, ha visitado este martes a una de sus compañeras en su lugar de trabajo

En el centro, Ana Hernández Ponce, miembro de la Asociación Down Las Palmas, junto a sus compañeros María Verónica Ruano Arriagada y Adrián Vega Rodríguez y acompañados por el equipo de Más que 21 y de Fund Grube.

‘Más que 21’, la sección de ‘Roscas y Cotufas’ que convierte a personas con síndrome de Down en reporteros por un día, ha salido a la calle este martes 13 de octubre para conocer de cerca una experiencia de inclusión laboral.

El programa de La Radio Canaria ha cambiado los micrófonos del estudio por los pasillos del centro comercial Siete Palmas, en Gran Canaria, donde trabaja Ana Hernández Ponce, miembro de la Asociación Down Las Palmas, que ha compartido con los oyentes cómo es su día a día en la tienda Fund Grube.

Hasta allí se han desplazado el presentador Kiko Barroso y los reporteros por un día María Verónica Ruano Arriagada y Adrián Vega Rodríguez, también miembros de la asociación, que han sido los encargados de entrevistar a su compañera, que, además, lleva años participando como tertuliana en ‘Más que 21’.

Durante la visita, los reporteros han podido conocer las funciones que desempeña en la tienda, cómo transcurre su jornada y qué es lo que más le gusta de su trabajo. La entrevista también ha contado con la participación de una de las compañeras de Ana en Fund Grube, que ha destacado sus cualidades y su amabilidad y frescura a la hora de atender y asesorar a los clientes.

La visita ha servido para poner el foco en la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down y mostrar, a través de la experiencia de Ana Hernández, la importancia de normalizar su presencia en el mercado de trabajo.

Kiko Barroso destaca la importancia de que «la radio pública contribuya a normalizar y visibilizar la presencia de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de la sociedad, también en el laboral», y recuerda que «tienen mucho que aportar y merecen las mismas oportunidades».

Diez años dando voz a la inclusión

La visita forma parte de la nueva etapa de ‘Más que 21’, en la que los miembros de la Asociación Down Las Palmas salen de los estudios de La Radio Canaria para tomar el pulso a la actualidad allí donde ocurre. En esta ocasión, han querido acercarse a la realidad laboral a través de la experiencia de una de sus compañeras, poniendo el foco en la inclusión y dándole voz a través de los micrófonos de la radio pública.

Tras más de diez años en las ondas, el proyecto, reconocido con el Premio ONCE Canarias 2019, continúa siendo un espacio de participación para los miembros de la asociación. Una iniciativa que refleja el compromiso de La Radio Canaria con la inclusión real y con una comunicación que dé cabida a la diversidad de la sociedad canaria, ofreciendo voz y protagonismo a las personas con síndrome de Down y a las entidades que trabajan cada día por su plena integración en la sociedad.