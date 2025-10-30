El presidente de la Generalitat Valenciana elude responder a la pregunta de su posible dimisión después de los abucheos recibidos en el funeral de Estado a las víctimas de la dana

Carlos Mazón, este jueves 30 de octubre. Efe

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado este jueves que se hace «cargo del día de ayer«, en que se celebró el funeral de Estado por las víctimas mortales en la dana, que no deja de «reflexionar sobre lo que significa» esa jornada, y que en los próximos días hará «una reflexión algo más profunda».

Así lo ha señalado un día después del funeral de Estado celebrado en València por las 237 víctimas mortales de la dana (229 de ellas en la provincia de Valencia) en el primer aniversario de la tragedia, donde recibió abucheos y gritos de «fuera» y «asesino» por parte de los familiares de los fallecidos.

Mazón, que ha acudido al mismo recinto donde se celebró el funeral, el Museo de las Ciencias, esta vez para participar en un congreso de cooperativas agroalimentarias, ha indicado a su llegada a los medios de comunicación que hoy mismo va a recibir a una familia de víctimas.

No ha respondido a la posibilidad de dimitir

El presidente, que no ha respondido a las preguntas sobre si va a dimitir, ha señalado que «habrá una comparecencia en los próximos días». Fuentes de la Presidencia de la Generalitat han explicado más tarde que no se trataba de una comparecencia extraordinaria y que se refería a sus próximas comparecencias en las comisiones de investigación de la dana en distintas instituciones.

De momento, la única fecha anunciada de comparecencia en comisiones de investigación es la del 17 de noviembre en el Congreso de los Diputados. Además, Mazón tiene previsto remodelar su Gobierno la próxima semana tras la salida de su vicepresidenta y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, según anunció el pasado mes de septiembre.

Mazón ha señalado que hoy «merece la pena hacer una primer reflexión» sobre el día de ayer», y al respecto ha dicho: «Yo me hago cargo del día de ayer. Y no dejo, créanme, no les quepa ninguna duda, que no dejo de pensar y no dejo de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer, sobre lo que significan estos días». Ha indicado que tiene previsto, «precisamente por ser estos días» del primer aniversario de la dana, recibir y hablar con víctimas, y ha precisado que «hoy mismo» recibe a una familia.

Mazón ha apelado a que en los próximos días se pueda «hacer una reflexión algo más profunda sobre lo que significa, sobre lo que ha significado el día de ayer y estos días». Y cuando se le ha preguntado qué significa eso se ha limitado a señalar: «no dejar de reflexionar sobre ello y atender a las víctimas».