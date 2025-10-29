Caceroladas en València en el primer aniversario de la dana

Vecinos de distintos barrios salieron a los balcones a las 20:11 horas para protestar por la gestión política de la tragedia que dejó 229 muertos

Vecinos de diversos barrios de València salieron este miércoles a sus ventanas y balcones a las 20:11 horas para protestar con caceroladas y con el sonido de la alerta que resonó en los móviles a esa misma hora. La acción, convocada a través de redes sociales, buscaba recordar el primer aniversario de la dana que el 29 de octubre de 2024 causó 229 muertes en la provincia.

RTVC

Desde Benimaclet hasta Patraix, pasando por Ruzafa, Eixample, Marxalenes y Ciutat Vella, los vecinos hicieron sonar ollas y sartenes al grito de “¡Mazón, dimisión!”, en referencia al presidente de la Generalitat Valenciana. Los vídeos compartidos en plataformas digitales reflejan la intensidad e indignación de la protesta ciudadana.

Asistentes a la manifestación celebrada este miércoles en recuerdo de las víctimas de la dana. EFE/ Ana Escobar

Velas y mantas térmicas en recuerdo de las víctimas

En el centro histórico, varias personas se reunieron en la plaza de la Virgen, frente al Palau de la Generalitat. La lluvia no fue un impedimento para rendir homenaje a las víctimas. Allí, la plataforma Acord Social Valencià había desplegado por la mañana 229 mantas térmicas, una por cada persona fallecida en la tragedia.

Doscientas veintinueve mantas térmicas tapizan el suelo de la zona central de la Plaza de la Virgen de València, frente al Palau de la Generalitat, en recuerdo de las 229 víctimas mortales de la dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó varias comarcas de la provincia de Valencia. EFE/Biel Aliño

Durante la noche, las mantas se amontonaron en una pila simbólica, rodeadas de velas encendidas y carteles con los nombres de las víctimas. Un gesto de memoria, duelo y exigencia de responsabilidades en una ciudad que, un año después, aún busca respuestas y justicia por aquella catástrofe que marcó su historia reciente.