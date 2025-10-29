Caceroladas en València en el primer aniversario de la dana

Vecinos de distintos barrios salieron a los balcones a las 20:11 horas para protestar por la gestión política de la tragedia que dejó 229 muertos
- Funeral de Estado por las víctimas de la dana en el primer aniversario de la tragedia
- Los nombres de los 237 fallecidos en la dana sonarán en el funeral de Estado en Valencia
- Mazón reconoce que «hubo cosas que debieron funcionar mejor» en la dana
Vecinos de diversos barrios de València salieron este miércoles a sus ventanas y balcones a las 20:11 horas para protestar con caceroladas y con el sonido de la alerta que resonó en los móviles a esa misma hora. La acción, convocada a través de redes sociales, buscaba recordar el primer aniversario de la dana que el 29 de octubre de 2024 causó 229 muertes en la provincia.
Desde Benimaclet hasta Patraix, pasando por Ruzafa, Eixample, Marxalenes y Ciutat Vella, los vecinos hicieron sonar ollas y sartenes al grito de “¡Mazón, dimisión!”, en referencia al presidente de la Generalitat Valenciana. Los vídeos compartidos en plataformas digitales reflejan la intensidad e indignación de la protesta ciudadana.
Velas y mantas térmicas en recuerdo de las víctimas
En el centro histórico, varias personas se reunieron en la plaza de la Virgen, frente al Palau de la Generalitat. La lluvia no fue un impedimento para rendir homenaje a las víctimas. Allí, la plataforma Acord Social Valencià había desplegado por la mañana 229 mantas térmicas, una por cada persona fallecida en la tragedia.
Durante la noche, las mantas se amontonaron en una pila simbólica, rodeadas de velas encendidas y carteles con los nombres de las víctimas. Un gesto de memoria, duelo y exigencia de responsabilidades en una ciudad que, un año después, aún busca respuestas y justicia por aquella catástrofe que marcó su historia reciente.