Los nombres de los 237 fallecidos en la dana sonarán en el funeral de Estado en Valencia

El funeral de Estado se celebrará en la tarde de este miércoles en Valencia con motivo del primer aniversario de la tragedia y los reyes dedicarán un recuerdo floral a la memoria de las víctimas

Los nombres de las 237 personas fallecidas en la dana del pasado 29 de octubre se escucharán este miércoles en el funeral de Estado que se celebrará en València con motivo del primer aniversario de la tragedia. También se guardará un minuto de silencio en su memoria y los reyes les dedicarán una ofrenda floral.

El acto de homenaje comenzará a las 18:00 horas en el interior del Museo de las Ciencias, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Lo presidirán los reyes y habrá asistencia de todo el Gobierno de España, encabezado por el presidente, Pedro Sánchez. También de todo el Gobierno valenciano, con el president Carlos Mazón al frente, y familiares de las víctimas.

Zona afectada aún por la dana con velas en recuerdo de las víctimas- Imagen: Samuel Alonso

Los reyes y Sánchez saludarán a los familiares de las víctimas

Los reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludarán esta tarde a los familiares de las víctimas de la dana.

Así lo han indicado a Efe fuentes del Ejecutivo que han señalado que así figura en el programa del funeral, en el que se señala que el saludo tendrá lugar en una sala adyacente después del saludo a las autoridades asistentes.

La ciudad de València acoge el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 este miércoles por la tarde, día en el que se cumple el primer aniversario de la tragedia, al que asistirán las principales autoridades del país y que estará protagonizado por los familiares de los fallecidos.

El Museo de la Ciencias, en la Ciudad de las Artes de las Ciencias de València, ha sido el lugar escogido para este funeral de Estado que reunirá a unas 800 personas y en el que los discursos correrán a cargo de los familiares de tres víctimas en nombre de todas y del rey Felipe VI en representación del Estado.

Mensaje colgado en un puente en Valencia. Imagen: Samuel Alonso

Otras autoridades en el funeral

También acudirán al funeral los expresidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que Felipe González ha excusado su asistencia y Mariano Rajoy no ha respondido todavía a la invitación, según han informado a EFE fuentes de la organización del funeral, que han indicado que aún quedan invitaciones por confirmar.

Se espera la presencia de la mayoría de los presidentes autonómicos -no estarán los de Madrid, Asturias, Extremadura ni La Rioja y han delegado su asistencia los de Baleares y Castilla y León, así como de los alcaldes de los 78 municipios afectados por la dana.

Acudirán también el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Estarán los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales (el de Vox ha anunciado que no irá) y los de los tres parlamentos autonómicos de comunidades con fallecidos (Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía), y representantes de los agentes sociales.

También acudirá el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Mensaje en memoria de lo sucedido colgado en un edificio de Valencia. Imagen: Samuel Alonso

El himno nacional abrirá el funeral

El funeral de Estado comenzará con el himno nacional, tras lo que se escuchará una locución de bienvenida en los idiomas cooficiales y hablará la conductora del acto, la periodista valenciana Lara Siscar, antes de la lectura de los nombres de todos los fallecidos en la dana de hace un año: 229 en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía.

A continuación, la cantante valenciana María Bertomeu, ‘La Maria’, interpretará ‘Mon vetatori’, una canción que días después de la tragedia cantó dedicada a las víctimas de la dana, lo que dará paso a las palabras que pronunciarán tres familiares de fallecidos en las inundaciones (dos de Valencia y uno de Letur).

Zona en obras que aún se recuperar de los estragos de la dana. Imagen: Samuel Alonso

Según la organización del acto, tras esas intervenciones de los familiares, los reyes harán una ofrenda floral mientras se interpreta ‘El cant dels Ocells’, y después se guardará un minuto de silencio, antes de que el rey clausure con sus palabras este acto solemne de homenaje a los fallecidos.

La interpretación del Adagio del ‘Concierto de Aranjuez’ de Joaquín Rodrigo pondrá el punto final al funeral de Estado, que durará una hora y reunirá a unas 800 personas en el interior del Museo de las Ciencias, entre autoridades y familiares directos de las personas fallecidas hace un año en las inundaciones.