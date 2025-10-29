Mazón reconoce que «hubo cosas que debieron funcionar mejor» en la dana

En una declaración institucional previa al acto del aniversario de la dana al que las víctimas pidieron que no asistiese, Mazón pide reflexionar «ante el desamparo que sintieron tantos valencianos»

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reconocido en una declaración institucional con motivo del primer aniversario de la dana en la que murieron 229 personas, que el 29 de octubre de 2024 «hubo cosas que debieron funcionar mejor» y ha pedido reflexionar «ante el desamparo que sintieron tantos valencianos» ese día y los posteriores.

Declaración institucional de Mazón antes del acto del aniversario de la Dana, al que pidieron que no asistiese. EFE

29 de octubre, día de recuerdo

«Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable pero en muchos casos no fue suficiente y hoy, de nuevo, debemos reconocerlo», ha manifestado en un discurso en el Salón de Corts del Palau de la Generalitat. Fue tras un pleno del Consell extraordinario que ha acordado declarar el 29 de octubre como día de recuerdo de las víctimas de la dana y jornada de luto oficial.

El president ha manifestado que hoy «no es el día para la confrontación», pero sí ha pedido «reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos» ante la magnitud de «una tragedia inabarcable», y ha defendido que la sociedad valenciana, «en su momento más difícil, mostró su mejor luz».

Ha asegurado el 29 de octubre «nunca caerá en el olvido». «Ese día y los siguientes permanecerán siempre grabados en nuestra memoria colectiva», ha afirmado, al tiempo que ha señalado que si bien «el dolor fue y sigue siendo inmenso», también lo fue «la respuesta» de toda la sociedad, «tan solidaria como ejemplar».

Una comparecencia polémica

La presencia de Mazón en este aniversario llega rodeada de polémica. Las asociaciones de víctimas pidieron que no asistiese y en los últimos días se han cuestionado las contradicciones del presidente en las declaraciones sobre lo ocurrido ese día.

A la lectura de esta declaración institucional han asistido diversas autoridades, entre ellas, la alcaldesa de València, María José Catalá.

«Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable pero en muchos casos no fue suficiente y hoy, de nuevo debemos, reconocerlo», ha manifestado en un discurso que ha sido aplaudido por los miembros de su gobierno una vez finalizado.