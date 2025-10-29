Valencia acoge este miércoles el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia

Doscientas veintinueve mantas térmicas tapizan el suelo de la zona central de la Plaza de la Virgen de València, frente al Palau de la Generalitat, en recuerdo de las 229 víctimas mortales de la dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó varias comarcas de la provincia de Valencia. EFE/Biel Aliño

El Museo de la Ciencia de la ciudad de Valencia acoge este miércoles el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia. Un homenaje en el que se recordará la memoria de las personas fallecidas que las inundaciones dejaron en la Comunidad Valenciana (229), Castilla-La Mancha (7) y Andalucía (1).

El acto reunirá a unas 800 personas, y estará protagonizado por los familiares de las víctimas. Los discursos correrán a cargo de los familiares de tres víctimas en nombre de todas ellas, y del rey Felipe VI en representación del Estado. Se escucharán los nombres de todas y cada una de las víctimas en el acto, donde también se guardará por ellas un minuto de silencio y los reyes les dedicarán una ofrenda floral.

Acto presidido por los reyes

Las principales autoridades del Estado estarán en este acto que presidirán los reyes y al que asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a casi todos sus ministros, todo el Ejecutivo valenciano, con el president Carlos Mazón al frente, y los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero; la mayoría de presidentes autonómicos; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes generales (excepto Vox, que ha declinado) y los alcaldes de los 78 municipios afectados serán otras autoridades asistentes.

Familiares de las víctimas de la dana

Estarán también los familiares directos de las víctimas mortales de la dana -una media de cuatro por cada fallecido-, algunas de las cuales habían pedido que no acudiera Mazón, porque les resulta «muy doloroso» ver a quien consideran «el máximo responsable» de la muerte de sus seres queridos, y en todo caso han pedido que no se acerque a saludarlas.

La Comunidad Valenciana iniciaba esta medianoche una jornada de luto oficial por la catástrofe de la que hoy se cumple el primer año, por lo que en señal de respeto y pésame las banderas ondean a media asta en todos los edificios oficiales.

El himno nacional abrirá el acto

El funeral de Estado comenzará a las 17:00 horas (hora canaria) con el himno nacional, tras lo que se escuchará una locución de bienvenida en los idiomas cooficiales y hablará la conductora del acto, la periodista valenciana Lara Siscar, antes de la lectura de los nombres de todos los fallecidos en la dana de hace un año: 229 en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía.

A continuación, la cantante valenciana María Bertomeu, ‘La Maria’, interpretará ‘Mon vetatori’, una canción que días después de la tragedia cantó dedicada a las víctimas de la dana, lo que dará paso a las palabras que pronunciarán tres familiares de fallecidos en las inundaciones (dos de Valencia y uno de Letur).

Tras las intervenciones de los familiares, los reyes harán una ofrenda floral mientras se interpreta ‘El cant dels Ocells’, y después se guardará un minuto de silencio, antes de que el rey clausure con sus palabras este acto solemne de homenaje a los fallecidos.

La interpretación del Adagio del ‘Concierto de Aranjuez’ de Joaquín Rodrigo pondrá el punto final al funeral de Estado.