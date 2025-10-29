ES NOTICIA

«Era como si hubiese estado en una guerra»| Un equipo de Televisión Canaria recorrió las zonas afectadas por la dana

Redacción RTVC

Decenas de conexiones en directo y más de 80 horas de trabajo en algunas de las zonas más afectadas de la Comunidad Valenciana. Un equipo de Informativos de Televisión Canaria nos contó en primera persona los efectos de la dana en la Comunidad Valenciana

Un equipo de Informativos de Televisión Canaria se trasladaba a Valencia hace poco más de un año, justo después del paso de la dana para acercarles a sus casas lo que estaba ocurriendo en las zonas más afectadas. «Había que contar con mucho tacto, con mucho sentimiento, con mucha ética también lo que les pasaba ahí», explica Gemma Padilla, redactora de Informativos de TvCanaria.

Decenas de conexiones en directo y más de 80 horas de trabajo en algunas de las zonas más afectadas de la Comunidad Valenciana, «las más críticas, las que habían sido más afectadas por la dana», apunta. Días en los que pudieron comprobar el duro trabajo de los servicios de emergencia en la búsqueda de personas o revisión de garajes inundados. «Aquello era como si hubiese estado en una guerra», asegura nuestra compañera que, insiste, en la magnífica disposición de los vecinos y vecinas, que abrieron las puertas de sus casas al equipo.

