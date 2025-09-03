El Ministerio de Sanidad ha decidido mantener la reunión que convocó para este jueves para terminar de perfilar asuntos como carrera profesional, movilidad, guardias y condiciones de trabajo

Los médicos plantan al Gobierno en la negociación del Estatuto Marco. En la imagen, protestas de Médicos. Imagen CESM

Según ha señalado Sanidad este miércoles en un comunicado, su objetivo es «terminar de perfilar» el texto del Estatuto Marco con aquellas cuestiones que, a su parecer, sí puede contemplar este instrumento normativo del colectivo médico, como la carrera profesional, la movilidad, las guardias o las condiciones de trabajo.

Sin embargo, rechaza debatir otras cuestiones planteadas por los sindicatos -como las retribuciones o la jubilación voluntaria-, ya que, a su parecer, no competen al departamento dirigido por Mónica García.

«Un informe jurídico confirma que incluir estos asuntos en el Estatuto Marco supondría invadir competencias. En la misma línea, las comunidades autónomas han advertido de esta cuestión y han solicitado que se aborden en el foro correspondiente», ha explicado Sanidad, que ha expuesto que las retribuciones deben regularse a través de las leyes de presupuestos y la jubilación a través de la Seguridad Social.

Jubilación anticipado y parcial para los médicos

En este sentido, el departamento de Mónica García ha asegurado que otros departamentos ministeriales están tramitando distintas modificaciones normativas al respecto de la jubilación anticipada y parcial.

Así pues, Sanidad ha pedido avanzar hacia la siguiente fase de negociación, la cual tendrá lugar en el Foro Marco de Diálogo Social, espacio en el que participan las comunidades autónomas, las organizaciones sindicales y el propio ministerio, y que tiene previstas varias reuniones para la segunda quincena de septiembre.

«Sanidad reitera su compromiso con avanzar en la negociación del Estatuto Marco y con mantener un diálogo abierto y transparente con los representantes del ámbito sanitario», ha aseverado el ministerio, que ha instado a los sindicatos a participar en la reunión del jueves «por el bien de los profesionales y del conjunto del Sistema Nacional de Salud».