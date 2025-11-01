Uno de los mejores helados del mundo está en Tenerife

El Gelato Festival World Masters ha entregado sus galardones y entre los finalistas españoles para la gran final mundial se encuentra Alfredo Marrero de la heladería Menester en el Puerto de la Cruz (Tenerife)

Los mejores helados de Europa se han elegido estos días en Bolonia (Italia). Se trata de un evento que reúne a los mejores chefs y maestros heladeros. Durante dos días en esta región italiana se han degustado los sabores de los helados de las propuestas europeas, entre las que se han elegido a los finalistas de la gran final mundial que se celebrará en 2026

Alfredo José Marrero Páez, finalista que representa a España con su helado sabor Origen Cacao de la heladería Menester del Puerto de la Cruz (Tenerife)

Sabor ‘Origen Cacao’ de la Heladería Menester finalista de los mejores helados del mundo

El sabor ‘Origen Cacao’ fue la propuesta presentada por la heladería Menester de Puerto de la Cruz en el Gelato Festival World Masters

Alfredo Marrero, Maestro Heladero y Director Creativo de Boutique Relieve y Menester Heladería, presentó una creación ‘Origen Cacao‘, con el chocolate muy presente.

Una innovadora propuesta basada en la filosofía ‘bean to bar‘ que solo llevan a cabo en Canarias desde esta heladería. Un trabajo minucioso, con enfoque artesanal e innovador, a la hora de trabajar el chocolate. Un proceso que abarca en su elaboración todo el producto, desde la selección de los granos de cacao hasta el helado que se degustará.

Nueve españoles llegaron hasta la semifinal

Esta competición se realiza en diferentes fases desde 2022 hasta ahora 2025 y la final se celebrará en 2026. 16 propuestas europeas estarán presentes en la final mundial, entre las que está el helado de la Heladería Menester de Tenerife.

El helado tinerfeño acudirá a la gran final mundial con otros dos finalistas españoles: Carlo Guerriero, de La Cremeria Gelato Italiano en Cádiz, con el sabor Sherrymisu y Bernardo Vicente Schenoni Siberta, de Deleite Heladería Artesanal en Madrid, con el sabor Caprichio Persa.

Entre los finalistas españoles que llegaron a Italia también había más representación canaria, con originales propuestas, que se quedaron a las puertas de la gran final: Davide Grillo, de El Tucán en Arguineguín (Las Palmas), con el sabor Velvet Red Rose y José Javier Rodríguez Medina, de la heladería José Javier Rodríguez Medina Gelato Shop en Las Palmas, con el sabor Cynara.

Pero además competían por llegar a la final de los mejores helados:

Levi Angelo Blancke Denis , de Levi Angelo Gelato en Málaga, con el sabor Tiramisù senza fine.

, de Levi Angelo Gelato en Málaga, con el sabor Tiramisù senza fine. Carolina Ferreira , de Casa del Gelato en Tarifa, con el sabor Menta spicata.

, de Casa del Gelato en Tarifa, con el sabor Menta spicata. Daniel Pérez Fernández , de Heladería artesanal El Asturiano en Almuña (Asturias), con el sabor Arroz con Leche.

, de Heladería artesanal El Asturiano en Almuña (Asturias), con el sabor Arroz con Leche. Daniel Villa Berenguer, de Heladería La Valenciana en Marbella, con el sabor Perdición del Edén.

El Gelato Festival World Masters, se lleva celebrando en Florencia desde 2010.