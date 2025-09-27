Este domingo, a las 15:20 horas, se emite en el canal público esta adaptación de la novela de Susan Minot dirigida por Lajos Koltai

Televisión Canaria ameniza la sobremesa del domingo con la emisión a las 15:20 horas de la película ‘El atardecer’ (Evening, 2007), adaptación de la novela de Susan Minot dirigida por Lajos Koltai.

La cinta cuenta con un elenco de actrices de primer nivel entre las que destacan Glenn Close, Toni Collette, Claire Danes, Vanessa Redgrave, Natasha Richardson y Meryl Streep.

La historia se centra en Ann Lord, una mujer moribunda que en los últimos instantes de su vida recuerda a su gran amor, al que nadie parece conocer. Ante la inminencia de la muerte, confiesa a sus hijas, Constance y Nina, que de joven estuvo enamorada de Harris Arden, un hombre al que nunca olvidó y cuyo recuerdo la acompaña como su último deseo. Sus hijas hacen frente a esta situación, que además les sirve para enfrentarse a sus propios problemas personales

Natasha Richardson interpreta a una de las hijas de la protagonista, un papel que comparte con su madre en la vida real, la actriz Vanessa Redgrave. A ellas se suman Mamie Gummer —hija de Meryl Streep—, Eileen Atkins, Claire Danes, Patrick Wilson, Hugh Dancy y Toni Collette.