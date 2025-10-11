El próximo lunes se firmará en Egipto el acuerdo de paz que pone fin a la guerra en Gaza con la presencia de EEUU, algunos países europeos y árabes

Informa: RTVC.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que estará en la firma del acuerdo de paz entre Israel y el gobierno gazatí. El próximo lunes, 13 de octubre, se expondrán en Egipto las condiciones de este alto el fuego.

Los palestinos continúan regresando a sus casas después del alto el fuego del viernes. EP/Hassan Alzaanin.

En el acto estarán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, algunos países árabes y también representantes europeos. El presidente español estará en calidad de invitado por el gobierno egipcio.

Desde que se estableció el alto el fuego miles de gazatíes han estado regresando a sus casas. Ríos de gente en medio de la incertidumbre que plantea el acuerdo de paz, ante las propuestas de EEUU.

Último ataque israelí

Este acuerdo de paz llega después de que el ejército israelí haya atacado en las últimas 24 horas. 35 palestinos han muerto en la Franja de Gaza, según ha denunciado el Ministerio de Salud de Gaza.

El Ministerio estima que los hospitales gazatíes han recibido 151 muertos y 72 heridos en las últimas 24 horas. De los fallecidos, 116 han sido recuperados bajo los escombros de ataques pasados y 35 murieron desde ayer.

La ofensiva israelí deja ya un total aproximado de 67.682 muertos y más de 170.000 heridos.

Posible futuro de Gaza

Trump ha presentado un plan de paz con 20 puntos que cambiaría el mapa de la Franja. Hamás ha aceptado esta propuesta una semana después, y donde se contempla la liberación de los rehenes, el relevo de Hamás en el control político y militar. Además, de la creación de un posible Estado palestino.

El pasado viernes, Hamás dio el visto bueno a este plan, aunque manifiestan que el desarme de las milicias se realizará cuando Israel abandone Gaza.