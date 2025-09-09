Miles de personas se quedan sin luz en Berlín por un incendio

Un posible ataque intencionado ha provocado el incendio de una central eléctrica del sur de Berlín dejando sin luz a 50.000 viviendas

Alrededor de 50.000 personas se han quedado sin luz en la capital alemana. EP.

Un incendio en la central eléctrica del sur de Berlín ha dejado sin luz a cerca de 50.000 personas. Las autoridades alemanas han comunicado que podría tratarse de un ataque intencionado.

Según las primeras investigaciones, el fuego ha afectado a dos torres de transmisión de alta tensión que suministran a los distritos de Gruenau, Adlershof, Spindlersfeld, Alt-Johannisthal, Oberschoeneweide y Altglienicke.

Sin ferrocarril en seis líneas

La Policía ha indicado que efectivos del Cuerpo de Bomberos se han desplazado hasta el lugar de los hechos para sofocar las llamas mientras se investigan las causas del fuego, que ha provocado a su vez la suspensión de seis líneas ferroviarias.

Un portavoz de la Policía ha adelantado que «los indicios apuntan a que, efectivamente, se trata de un incendio provocado». El tráfico también está sufriendo algunas incidencias al no funcionar los semáforos en los núcleos afectados por el corte eléctrico.