El Gobierno de Canarias confirma el cambio de ubicación tras las protestas vecinales por la cercanía de la planta a las viviendas

Los vecinos de Salinetas logran trasladar la planta de generación eléctrica proyectada cerca de sus casas hasta El Goro. El Director General de Energía, Alberto Hernández, confirma este cambio de ubicación. La decisión busca evitar molestias a los residentes y cubrir los picos de demanda energética mediante instalaciones flexibles.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Gobierno canario cede finalmente ante la petición de los residentes de Salinetas. Las dos nuevas instalaciones eléctricas estarán ahora situadas de forma colindante en el polígono industrial. Esta medida desvía la polémica inicial sobre la excesiva cercanía de la industria a los núcleos urbanos.

Alberto Hernández asegura que el traslado responde directamente a la movilización ciudadana. El solar elegido en El Goro albergará tecnología diseñada para evitar los temidos apagones eléctricos. El sistema busca garantizar el suministro en la isla ante cualquier fallo en la red principal.

Jose Juán Sansó, considera un logro importante que la planta abandone las zonas habitadas. Sin embargo, el portavoz de Turcón muestra su preocupación por los trabajadores del polígono industrial. El colectivo vecinal vigila ahora de cerca el impacto de las emisiones en la nueva zona.

Apuesta por las energías limpias

Los ecologistas mantienen que las plantas de combustibles fósiles son una solución anticuada. Ellos proponen sustituir estos grupos de emergencia por modernos sistemas de baterías actuales. Estas infraestructuras permitirían equilibrar el sistema eléctrico sin emitir gases de efecto invernadero.

El colectivo pide al Gobierno un marco normativo que impulse el desarrollo de baterías. Según los expertos, la tecnología «grid forming» cumple la misma función que el gas. Esta alternativa limpia evitaría la dependencia de derivados del petróleo en el archipiélago.

Actualmente, el plan prevé 138 megavatios de potencia auxiliar para la isla de Gran Canaria. Otros 70 megavatios reforzarán el suministro en Tenerife mediante el uso de combustibles fósiles. Los vecinos exigen una transición rápida hacia modelos energéticos más eficientes y sostenibles.