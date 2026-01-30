Milos Lukovic finaliza su etapa en la UD Las Palmas

La UD Las Palmas, el Estrasburgo y Milos Lukovic han acordado la terminación anticipada de la cesión que les vinculaba hasta el 30 de junio de 2026

Miloš Luković finaliza su etapa en la UD Las Palmas / UD Las Palmas

El futbolista Milos Lukovic ha dejado de pertenecer a la UD Las Palmas después de que el club grancanario haya llegado a un acuerdo con el Racing Club Estrasburgo, equipo de la Ligue 1 francesa, para resolver de forma anticipada el acuerdo que le vinculaba a préstamo hasta el próximo 30 de junio.

El joven delantero serbio, de 20 años, llegó el pasado verano al equipo amarillo y pronto se hizo con un puesto de titular, pero en el último tramo de esta temporada dejó de contar para el entrenador asturiano Luis García, quien optó por Jesé Rodríguez como referencia en ataque, y en el último partido disputado, en casa frente al Córdoba, ni siquiera fue convocado.

Al mismo tiempo que Lukovic perdía protagonismo en el equipo, el club comenzó a incorporar a jugadores de ataque en este mercado de invierno, como los delanteros Iker Bravo y Taisei Miyashiro.

Balance de su paso por el equipo

Lukovic se despide del conjunto isleño tras jugar 17 partidos de LaLiga Hypermotion, catorce de ellos como titular, en los que marcó cuatro goles, ante Córdoba, Éibar, Huesca y Albacete, así como uno de la Copa del Rey.

Se marcha como el jugador de la plantilla con más disparos a la portería rival (15), además de haber visto tres tarjetas amarillas y una roja.

En un comunicado, la UD Las Palmas agradece al ariete serbio «su profesionalidad» y le desea «mucha suerte en sus próximos retos».