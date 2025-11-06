El joven serbio ha protagonizado varias jugadas al límite de la pena máxima durante esta temporada

El delantero de la UD Las Palmas, Milos Lukovic, no quiso este jueves valorar la polémica arbitral que rodea a sus actuaciones desde que llegó al equipo hace menos de tres meses, aunque reconoce que debe calmarse en sucesivos encuentros de LaLiga Hypermotion para no recibir tantas amonestaciones.

El delantero Milos Lukovic elude la polémica arbitral / Imagen de la UD Las Palmas

El joven serbio de 19 años declaró en rueda de prensa que respeta las decisiones de los árbitros y eludió pronunciarse sobre la controvertida jugada del pasado domingo en Gijón ante el Sporting, donde inicialmente vio una tarjeta roja directa que después se le retiró, y se sustituyó por una amarilla.

Mantener la portería a cero

La amarilla del último partido finalmente tampoco tendrá efecto tras la decisión tomada este miércoles por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol de anular esa amonestación con la que el futbolista quedaba apercibido de sanción. Esta decisión se ha tomado tras el recurso interpuesto por la UD Las Palmas.

Lukovic ha marcado tres goles y asegura que tiene en mente una cifra final como objetivo para esta temporada pero que prefiere guardarse para él, un registro que confía en aumentar el próximo domingo frente al Racing de Santander, actual líder de la Segunda División española.

«Somos el mejor equipo en defensa y es importante mantener la portería a cero si queremos recortar la diferencia con el primer puesto«, aseguró el delantero serbio, cuya inspiración a la hora de celebrar sus goles es el exdelantero amarillo Fábio Silva, mientras que considera al capitán Jonathan Viera como el «mejor jugador» de la actual plantilla isleña.