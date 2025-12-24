Miniconciertos para alegrar la Navidad a los mayores

El Consejo Canario de Colegios de Enfermería y el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria colaboran para organizar ‘Miniconciertos de Navidad’ en las residencias de mayores de Moya y Agüimes

Las personas mayores que viven en las residencias de Moya y Agüimes tienen esta Navidad una cita con la música y con el baile. El Consejo Canario de Colegios de Enfermería, la entidad que reúne a los colegios provinciales de enfermería de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, ha organizado los ‘Miniconciertos de Navidad’. Se celebrarán en estos dos municipios de la isla de Gran Canaria, con el objetivo de animar a la población residente de los centros sociosanitarios.

Música folclórica y villancicos para amenizar la Navidad en las residencias de mayores

Mejorar su bienestar

La actividad cuenta con la colaboración del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria (IAS). El objetivo es contribuir a mejorar el bienestar de estas personas, proporcionándoles un tiempo de ocio de calidad. Además, se persigue fomentar la interacción con sus familias durante estas fechas.

Miniconciertos de Navidad en las residencias de mayores de Gran Canaria

Abora

De la mano de la Agrupación Musical Ábora y con el cuerpo de baile de la Asociación Cultural Susurros Isleños, los ‘Miniconciertos de Navidad’ se valen de la música popular canaria y los villancicos tradicionales para acompañar a los mayores y amenizar sus fiestas navideñas.

La primera cita se celebró el lunes 22 de diciembre en la Residencia de Mayores de la Villa de Moya. La segunda tendrá lugar el sábado 27 de diciembre en la Residencia de Agüimes, a partir de las 11:00 horas. En ambos casos, dada la excelente valoración de los usuarios, se espera que la actividad pueda tener continuidad en los próximos años, ampliándose a un mayor número de centros.