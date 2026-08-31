InicioCorporativa

‘Mira quién viene a cenar’ despide agosto con la artista grancanaria Mel Ömana

Gabinete de Prensa
Añade a RTVC en Google

El programa presentado por Rafa Méndez y Luna Zacharias recibe este lunes, a las 22:30 horas, a la artista grancanaria Mel Ömana en una velada de música, gastronomía y confidencias

El programa de Televisión Canaria ‘Mira quién viene a cenar’ despide este lunes el mes de agosto con la visita de la artista grancanaria Mel Ömana. A partir de las 23:15 horas, Rafa Méndez abre las puertas de su casa para compartir con ella una noche de música, gastronomía y confidencias.

Como en cada entrega, la chef lanzaroteña Luna Zacharias, vecina de Rafa, será la encargada de preparar la cena. El menú arrancará con quesos canarios, jamón y aceitunas. Como plato principal, servirá pollo a la golden latte, con una versión vegana especialmente preparada para Rafa. Y de postre, pudín de chía con miel, frutos secos garrapiñados y arándanos.

Cantante, compositora, bailarina, productora y actriz, Mel Ömana es una de las artistas más versátiles de la escena musical canaria. En sus canciones mezcla sonidos de raíz y vanguardia, con el mestizaje y la diversidad como parte de su identidad.

Su trayectoria le ha valido numerosos reconocimientos. En 2021, ‘Mistura’ fue elegido Mejor Disco del Año y, un año después, recibió el premio a Mejor Proyecto por ‘Me fui’. En 2024 fue reconocida como Mejor Artista del Año por Los40 Canarias y actuó en la fiesta posterior a la celebración de los Premios Goya. También llevó su música hasta el Benidorm Fest con ‘I’m a Queen’.

Durante la cena, Mel Ömana repasará junto a Rafa Méndez algunos de los momentos que han marcado su vida y su carrera. Hablará de sus comienzos, de su forma de entender la música y de las experiencias que ha vivido dentro y fuera de los escenarios.

Entre recuerdos, anécdotas y momentos musicales, la artista mostrará también su faceta más personal en una conversación distendida alrededor de la mesa.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Canarias lidera las pernoctaciones en apartamentos en julio, aunque con un descenso de 4,4%

Tensión ante el campamento de Loma Colmenar, en Ceuta, por la concentración de cientos de migrantes

El número de muertos por la riada en Nepal supera los 900

Sánchez admite informes previos sobre Ceuta pero no de la «magnitud» de lo que sucedió

5-0 | El Costa Adeje Tenerife cae goleado en su visita al FC Barcelona

Rogelio Peñate conquista el Rally de Paraguay en WRC2

NOTICIAS RELACIONADAS