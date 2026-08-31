El programa presentado por Rafa Méndez y Luna Zacharias recibe este lunes, a las 22:30 horas, a la artista grancanaria Mel Ömana en una velada de música, gastronomía y confidencias

El programa de Televisión Canaria ‘Mira quién viene a cenar’ despide este lunes el mes de agosto con la visita de la artista grancanaria Mel Ömana. A partir de las 23:15 horas, Rafa Méndez abre las puertas de su casa para compartir con ella una noche de música, gastronomía y confidencias.

Como en cada entrega, la chef lanzaroteña Luna Zacharias, vecina de Rafa, será la encargada de preparar la cena. El menú arrancará con quesos canarios, jamón y aceitunas. Como plato principal, servirá pollo a la golden latte, con una versión vegana especialmente preparada para Rafa. Y de postre, pudín de chía con miel, frutos secos garrapiñados y arándanos.

Cantante, compositora, bailarina, productora y actriz, Mel Ömana es una de las artistas más versátiles de la escena musical canaria. En sus canciones mezcla sonidos de raíz y vanguardia, con el mestizaje y la diversidad como parte de su identidad.

Su trayectoria le ha valido numerosos reconocimientos. En 2021, ‘Mistura’ fue elegido Mejor Disco del Año y, un año después, recibió el premio a Mejor Proyecto por ‘Me fui’. En 2024 fue reconocida como Mejor Artista del Año por Los40 Canarias y actuó en la fiesta posterior a la celebración de los Premios Goya. También llevó su música hasta el Benidorm Fest con ‘I’m a Queen’.

Durante la cena, Mel Ömana repasará junto a Rafa Méndez algunos de los momentos que han marcado su vida y su carrera. Hablará de sus comienzos, de su forma de entender la música y de las experiencias que ha vivido dentro y fuera de los escenarios.

Entre recuerdos, anécdotas y momentos musicales, la artista mostrará también su faceta más personal en una conversación distendida alrededor de la mesa.