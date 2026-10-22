‘Mira quien viene a cenar’ estrena nueva temporada con Shaila Durcal y Mario Falero

El programa presentado por Rafa Méndez junto a Luna Zacharías cambia de día y horario y se emitirá cada viernes, a las 23:15 horas, después de ‘El ambulatorio’

‘Mira quién viene a cenar’ estrena su segunda temporada en Televisión Canaria con un cambio de día y horario de emisión. A partir de este viernes 23 de octubre, el programa presentado por Rafa Méndez junto a Luna Zacharías se emitirá cada semana, a las 23:15 horas, después de la serie ‘El ambulatorio’.

Para inaugurar esta nueva etapa, Rafa Méndez abre las puertas de su casa a la cantante Shaila Dúrcal, hija de los recordados artistas Rocío Dúrcal y Antonio Morales ‘Júnior’. La intérprete, que mantiene una estrecha vinculación con Canarias, donde ha actuado en numerosas ocasiones y suele disfrutar de sus días de descanso, compartirá con el anfitrión una velada marcada por la música, las anécdotas y los recuerdos.

La noche contará además con una sorpresa muy especial para la invitada. A la cena se sumará el joven cantante canario Mario Falero, que se dio a conocer en 2022 tras su participación en ‘La Voz Kids’. Ambos protagonizarán un encuentro entre generaciones en el que habrá espacio para la música, las emociones y el recuerdo de Rocío Dúrcal.

La propuesta gastronómica correrá a cargo de la chef lanzaroteña Luna Zacharias, vecina de Rafa Méndez, que preparará un menú con productos y sabores de las Islas. Para abrir boca, servirá un picoteo de batata crujiente, guacamole y jamón ibérico, seguido de un original salmorejo de sandía. El broche dulce lo pondrá un cremoso de plátano, gofio y cacao.

Con la gastronomía como punto de encuentro, ‘Mira quién viene a cenar’ combina entrevistas, música y entretenimiento en un ambiente cercano y distendido, donde los invitados comparten experiencias, recuerdos y facetas menos conocidas de sus vidas. En su primera temporada, el programa reunió alrededor de la mesa a rostros conocidos como Lydia Lozano, Caco Senante, David Ascanio, Agoney, Iván Torres, Marilia, de Ella Baila Sola, Aarón Gómez, Marta González de Vega, Ceci Wallace, Álex Mercurio y Mel Ömana.

Talento canario delante y detrás de las cámaras

Natural de Puerto de la Cruz, Tenerife, Rafa Méndez afronta su segunda temporada al frente de ‘Mira quién viene a cenar’ en Televisión Canaria. El bailarín y coreógrafo alcanzó una gran popularidad como profesor de ‘Fama, ¡a bailar!’ y ha participado como jurado en otros programas de talentos de la televisión nacional.

Por su parte, la chef lanzaroteña Luna Zacharias, autora del libro ‘Recetas ricas en buen humor’, regenta un restaurante en Lanzarote y ha hecho de la cocina saludable su sello personal. Su trayectoria combina la gastronomía con la práctica del yoga y la divulgación de hábitos de vida saludables.

‘Mira quién viene a cenar’ es una producción de Report Line Producción Audiovisual para Televisión Canaria, grabada en los estudios de Plató del Atlántico. Con esta nueva temporada, la cadena pública refuerza su apuesta por el entretenimiento de producción canaria, con formatos que ponen en valor el talento de las Islas y combinan entrevistas, gastronomía y contenidos de proximidad.