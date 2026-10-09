Mohamed VI carga contra la «instrumentalización» de Ceuta y avisa que no caben «chantajes»

Denuncia que la cooperación migratoria con España se ve lastrada por ciertas «disposiciones legales» y «decisiones judiciales»

El rey Mohamed VI de Marruecos ha advertido este viernes de que la relación con España es una «elección soberana» de Rabat y por tanto no puede supeditarse a ningún tipo de «amenazas» ni «chantajes», denunciando la «instrumentalización» que se ha hecho de lo ocurrido en Ceuta el pasado mes de julio por ciertos «medios políticos» y criticando el retraso en la repatriación de menores.

El rey Mohamed VI de Marruecos y su heredero, el príncipe Moulay Hasán. Fecha: 11/03/2025. Foto de archivo

En su discurso con motivo de la apertura de la nueva legislatura tras las elecciones del pasado 23 de septiembre, el monarca ha hablado por primera vez en público sobre los acontecimientos del pasado verano en Ceuta, cuando se produjo la entrada masiva de más de 80.000 migrantes desde el reino alauí, aunque sin citar expresamente a la ciudad autónoma que, precisamente, visitarán por primera vez los Reyes el próximo 13 de octubre.

Instrumentalización de lo sucedido en Ceuta

En línea con el comunicado oficial publicado hace unas semanas por el Ministerio de Exteriores y con las declaraciones realizadas por su titular, Naser Burita, quienes señalaron al PP por su postura respecto a la crisis en Ceuta y el papel de Marruecos, el monarca alauí ha denunciado las «declaraciones irresponsables de ciertos medios políticos y mediáticos y su instrumentalización flagrante de la situación».

Dicho esto, ha querido dejar claro que la relación de Marruecos con España es «una elección soberana y un compromiso voluntario» y por tanto no puede «ser objeto de ninguna presión o amenaza, ni de ningún chantaje» desde el otro lado del estrecho de Gibraltar.

Las palabras del rey marroquí, a quien se ha visto nuevamente en apariencia frágil y ha estado acompañado por el príncipe heredero Mulay Hassán, llegan después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el lunes el adelanto electoral al 29 de noviembre y tan solo cuatro días antes de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla, cuestiones ambas que sin embargo ha obviado en su mensaje.

Cooperación migratorio con España

Mohamed VI sí ha reconocido que la relación con España «ha registrado importantes avances en distintos sectores, incluido el de la lucha contra la inmigración irregular», pero ha alertado de que actualmente esta última se enfrenta a «importantes desafíos, vinculados a ciertas disposiciones legales anticuadas y decisiones judiciales alejadas de la realidad».

Desgraciadamente, ha añadido el monarca alauí, «este comportamiento dificulta la repatriación de menores y de las personas que usurpan el estatus de refugiados», en aparente referencia a los marroquíes que aún permanecen en Ceuta y que no han sido devueltos pese a que Rabat ha reiterado varias veces su disposición a acogerlos de vuelta, y «agudiza el apetito de las redes criminales».

El Rey de Marruecos ha reivindicado en su discurso que el reino es «un socio responsable, fiable, preocupado por honrar sus compromisos» pero al mismo tiempo espera «recibir el mismo trato por parte de sus socios».

El modelo actual, obsoleto

En este punto, ha defendido que el «enfoque equilibrado» que ha adoptado Rabat frente al fenómeno migratorio «ha desembocado en resultados concretos». «Sin embargo, debemos reconocer, con coraje y objetividad», ha dicho, que «el modelo actual de cooperación ha llegado a su límite, como lo atestiguan las crisis recurrentes», aunque no ha citado aquí lo ocurrido en Ceuta.

Así las cosas, y tras hablar expresamente de la colaboración con España, el monarca alauí ha anunciado que Marruecos va a presentar a sus socios, con la mirada puesta principalmente en la UE, «un documento» en el que les expondrá «su visión estratégica, clara y práctica» que ofrecerá «una orientación nueva con vistas a promover el desarrollo compartido, la competitividad económica y la estabilidad regional».

La nueva legislatura y los jóvenes

Por otra parte, ha confiado en que la legislatura que ahora comienza suponga un «verdadero punto de inflexión en el avance de las aspiraciones de Marruecos como potencia económica emergente y fiable, conciliando el crecimiento económico con el fortalecimiento de la justicia social y espacial».

Cabe recordar que el monarca ha encargado la formación de Gobierno por primera vez a una mujer, Fatima Ezzahra El Mansouri, una de las dirigentes del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), el más votado en los comicios del 23 de septiembre, quien actualmente está negociando la coalición de Gobierno.

Además, ha hecho especial mención a los jóvenes, esgrimiendo que todas las cuestiones relacionadas con la juventud deben estar en el centro de las políticas públicas y de la agenda de los órganos de gobernanza.

Para ello, ha sostenido es necesario un enfoque integral que fomente «la confianza en su capacidad para lograr el ascenso social, así como la confianza en las instituciones de la nación y en las oportunidades existentes para construir un futuro mejor, cimentado en la libertad, la dignidad y la estabilidad».