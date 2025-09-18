El presidente del Cabildo de Gran Canaria reconoce las quejas vecinales en el acceso a Telde, pero defiende que la medida fue adoptada por unanimidad y pide agilizar las obras.

Morales, sobre el cierre en La Pardilla: «Se están frenando los accidentes y hay mayor fluidez en el tráfico» / Foto: La Radio Canaria.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha valorado hoy en De La Noche Al Día de La Radio Canaria las medidas adoptadas en el tramo de la GC-1 a su paso por Telde, asegurando que están dando resultados positivos.

«Se están frenando los accidentes, su gravedad y se está consiguiendo una mayor fluidez», ha señalado Morales, al tiempo que ha reconocido las quejas de los vecinos por el cierre de la vía de acceso a La Pardilla.

El presidente insular ha asegurado que la decisión se adoptó por unanimidad en la comisión donde están representadas todas las administraciones, pero ha admitido que «hay que agilizar las obras» y que el objetivo es tenerlas licitadas antes de final de año.

Defensa de las dunas de Maspalomas

Morales ha defendido también la actuación de la corporación insular en las Dunas de Maspalomas, donde «por primera vez se han destinado ocho agentes de medio ambiente» de forma permanente para su protección.

Preocupación por las universidades públicas canarias

En La Radio Canaria, Morales ha mostrado además su preocupación por la situación de las universidades públicas del Archipiélago, denunciando la disminución de recursos públicos destinados a la educación superior, que se sitúan por debajo de la media nacional.

A juicio del presidente insular, esta falta de financiación impide atender adecuadamente necesidades como la contratación de profesorado o la mejora de infraestructuras. «Hay un detrimento de lo público en beneficio de lo privado», ha lamentado.