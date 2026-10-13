Movilización del sector del taxi en Telde para actualizar las tarifas

En Gran Canaria, el sector del taxi del municipio de Telde ha iniciado una serie de movilizaciones hasta el viernes porque denuncian que no se han actualizado las tarifas de los servicios para adaptarlas a la situación económica actual

El sector del taxi de Telde está de huelga. Han iniciado una serie de acciones esta semana para reclamar que se actualicen las tarifas de los servicios de manera que estén acorde a la situación ecnómica actual. El Ayuntamiento de Telde apoya esta reivindicación y en un comunicado ha asegurado que «el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, mantiene su compromiso con el sector del taxi y reclama al Gobierno de Canarias celeridad para encontrar una solución que permita hacer efectivas las nuevas tarifas urbanas del municipio».

Taxis de la Cooperativa de Taxis de Telde

Movilizacione

Este descontento por parte del sector el Telde compenzó cuando el Ayuntamiento de Telde aprobó una subida de tarifas en marzo, pero la Viceconsejería de Industria del Gobierno de Canarias desestimó la propuesta. Se mantuvieron por tanto congelados los precios actuales. Los taxistas exigen ahora una actualización urgente ante el incremento de los costes de explotación, que van desde el combustible hasta seguros y mantenimiento.

Además de esta demanda, se solicitan medidas de seguridad y más respaldo de las instituciones.

Las concentraciones y recorridos por el municipio están programados con salida en el entorno del Centro Comercial Alcampo en las siguientes franjas horarias:

Martes 13 de octubre: de 8:00 a 10:00 h

de 8:00 a 10:00 h Miércoles 14 de octubre: de 12:00 a 14:00 h

de 12:00 a 14:00 h Jueves 15 de octubre: de 10:00 a 12:00 h

de 10:00 a 12:00 h Viernes 16 de octubre: de 13:00 a 15:00 h

Versión del Ayuntamiento

Según el Ayuntamiento, desde la institución municipal se aprobó la actualización en el Pleno de marzo, después de meses de trabajo con los profesionales y de acuerdo con los resultados del estudio económico encargado desde la Concejalía de Transportes, que dirige Miguel Rodríguez.

Sin embargo, la aprobación municipal no es suficiente para que los nuevos precios puedan aplicarse. La actualización debe recibir la tramitación correspondiente por parte del Gobierno de Canarias, a través de la Comisión de Precios, que no ha validado la propuesta del Ayuntamiento y ha planteado modificaciones al documento. Posteriormente, la Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo ha emitido una resolución desestimatoria, lo que mantiene bloqueada la entrada en vigor de las tarifas aprobadas por el Pleno.

Ante esta situación, tanto el sector como el propio alcalde, Juan Antonio Peña, han defendido la propuesta municipal y han presentado informes de respuesta a las objeciones planteadas por el Gobierno autonómico. Peña ha trasladado la necesidad de escuchar a los taxistas y atender sus demandas, teniendo en cuenta los costes actuales del servicio y la importancia de que las tarifas reflejen la realidad económica de la actividad.

El alcalde advierte, además, de que la prolongación de los trámites provoca que los estudios económicos puedan quedarse desfasados, puesto que los costes del servicio continúan aumentando mientras se suceden los informes y las resoluciones administrativas.

Gestiones directas con el Gobierno de Canarias

Con el objetivo de desbloquear la situación, se solicitó una reunión con el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille Pomposo. El encuentro se celebró en la Alcaldía de Telde con la participación de representantes del sector del taxi, para abordar las discrepancias existentes y estudiar posibles vías de solución.

Durante las conversaciones se planteó la posibilidad de seguir el camino de otros municipios que han avanzado en la aprobación de sus tarifas pese a contar con informes desfavorables de la Comisión de Precios. Para valorar esa alternativa, se consideró necesario contar con el criterio de la Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, dirigida por María Fernández.

No obstante, la resolución desestimatoria de la Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo llegó antes de que se recibiera ese documento, abriendo un nuevo escenario administrativo y haciendo necesario retomar las conversaciones entre las partes.

Ante esta circunstancia, el alcalde y los representantes del sector han tratado de mantener un nuevo encuentro con el Ejecutivo autonómico. La reunión prevista con el viceconsejero de Industria, Alfonso El Jaber, no ha podido celebrarse, mientras que la cita con David Mille Pomposo está fijada para el próximo 15 de octubre. Peña ha intentado adelantar la fecha sin que, hasta el momento, haya sido posible.

El Ayuntamiento reclama una respuesta que permita avanzar

El alcalde insiste en que el Ayuntamiento ya ha cumplido con la aprobación de las tarifas en el ámbito municipal, tras un proceso de trabajo con el sector y con respaldo de un estudio económico. Sin embargo, corresponde al Gobierno de Canarias completar la tramitación necesaria para que los nuevos precios puedan publicarse y entrar en vigor.

Esta circunstancia mantiene a Telde en una situación de bloqueo: existe un acuerdo plenario favorable a la actualización, pero las tarifas todavía no pueden aplicarse debido a la resolución desfavorable del Gobierno autonómico.