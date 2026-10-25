La Guardia Civil investiga el fallecimiento del bebé en una vivienda de Los Abrigos, en Granadilla de Abona, a la espera de los resultados de la autopsia

Muere un bebé de 15 meses en Tenerife por una posible reacción alérgica. Europa Press

Un bebé de 15 meses ha fallecido este domingo por la mañana en una vivienda de Los Abrigos, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona.

Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por EFE, el suceso no presenta signos de violencia y la principal hipótesis apunta a una posible reacción alérgica. Los agentes investigan las circunstancias del fallecimiento.

Se desplazaron varios recursos de emergencia

Hasta el domicilio se desplazaron varios recursos de emergencia, entre ellos efectivos sanitarios y un helicóptero medicalizado, además de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112) no ha facilitado más información sobre lo ocurrido, al encontrarse el caso judicializado.

Está previsto que el cuerpo del menor se traslade al Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife para practicarle la autopsia. Los resultados de esta prueba permitirán determinar las causas del fallecimiento y esclarecer qué ocurrió en la vivienda.