Muere el escritor Félix Martín Hormiga

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León Machín, ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del escritor lanzaroteño

Félix Martín Hormiga ha fallecido a los 74 años de edad.

El escritor Antonio Félix Martín Hormiga ha fallecido a los 74 años de edad, según han confirmado fuentes cercanas y después de luchar contra una dura enfermedad. Desde el ayuntamiento de Arrecife, su alcalde, Jonathan de León, ha decretado tres días de luto oficial.

Hasta el jueves, 4 de diciembre, las banderas oficiales de la capital hondearán a media asta en los edificios oficiales.

Félix Martín Hormiga ha sido un referente de la cultura de Lanzarote. Escritor de relato breve, poesía, microficción, crónica, ensayo y literatura infantil, también exploró el teatro como actor, director y fundador del grupo Regartija.

Conmoción en la isla

A lo largo de su trayectoria colaboró en diversas publicaciones y revistas. Incluso llegó a ser concejal en el ayuntamiento de Arrecife. También, fue director del centro cultural El Almacén y del Servicio de Publicaciones del Cabildo de Lanzarote.

Como escritor, se centró principalmente en el cuento corto, aunque también abordó la novela, la poesía y la literatura infantil, con títulos como ‘El príncipe Tiqqlit’, ‘La noche mágica’ y ‘El tesoro de Lubary’.

Entre sus obras destacan ‘El Guincho que volvió a El Puerto’, ‘Shitela. El Minotauro’ (o la pesadilla de un imperio), ‘El Rabo del Ciclón’, ‘Aquí dentro hay un cuento’, ‘Barquilleros y Roncotes’, ‘Lanzarote, antes de César. José Ramírez y César Manrique. Una isla como tema’, ‘Descripción de una isla oceánica y sus habitantes’ y ‘Enigmas’.

Su último libro, publicado este mismo año, fue ‘Una red pintada de palabras’ (Mercurio), que reúne poemas y microrrelatos.

El pasado 31 de octubre, el Ayuntamiento de Arrecife lo nombró Hijo Predilecto de la Ciudad.

Condolencias del Cabildo de Lanzarote

Desde el Cabildo de Lanzarote, el presidente, Oswaldo Betancort, ha expresado en un comunicado «su profundo pesar» por su fallecimiento y lo ha descrito como una «figura imprescindible de la cultura insular y una de las voces más respetadas y queridas en la vida artística, literaria y social de Lanzarote durante las últimas décadas».

Entidades de diferentes ámbitos han mostrado sus condolencias. Desde Coalición Canaria Lanzarote, Pedro San Ginés, secretario general, ha destacado: «Félix no solo fue un creador brillante: fue un guardián de la memoria de nuestro pueblo, un hombre de pensamiento universal y profundo y un isleño que entendía el amor por Lanzarote en general y por el Puerto de Arrecife en particular, como una forma de servicio»

También, el Grupo TSC, que destaca la fortuna de haber compartido con él una larga etapa de colaboración y amistad profesional. En palabras de su CEO, Eduardo Ferrer: «Nos deja un creador imprescindible, un observador generoso y un narrador que supo captar como pocos la esencia de Lanzarote. Para Grupo TSC ha sido un honor colaborar con él durante tantos años y acompañar algunos de los proyectos que hoy mantienen viva su voz. Su compromiso, su visión y su humanidad permanecerán siempre en nuestro recuerdo».