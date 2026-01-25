Muere un hombre atropellado por un vehículo en Las Palmas de Gran Canaria

El accidente se produjo en torno a las 23:00 horas en la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 49 años y de nacionalidad ucraniana falleció la noche de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria como consecuencia de las heridas sufridas al ser atropellado por un vehículo en la avenida marítima, a la altura del edificio del colegio de San Ignacio de Loyola.

El accidente se produjo en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria / Archivo

Según han confirmado a EFE fuentes de la Policía Local, se investigan las causas del suceso, que ocurrió a las 23.00 horas, si bien han indicado que se cree que el fallecido cruzó de manera indebida.

El hombre murió en el lugar del accidente, hasta donde se trasladó la autoridad judicial para proceder al levantamiento del cadáver, han añadido las fuentes.