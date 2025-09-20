Muere un hombre en un atropello en Fuerteventura

El atropello tuvo lugar este mediodía en Pájara, Fuerteventura, donde el hombre murió en el mismo lugar del accidente

Un hombre ha fallecido este sábado a mediodía tras sufrir un atropello en el Puente de San Antonio, en el municipio de Pájara (Fuerteventura).

Los hechos se han producido sobre las 13.45 horas. Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras ser alertado de que un vehículo había atropellado a una persona en dicha zona y la misma se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

El equipo sanitario sólo puedo confirmar el fallecimiento del afectado al presentar lesiones incompatibles con la vida. En el lugar del incidente también se personaron Bomberos de Pájara, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.