Muere una niña de 6 años tras un tratamiento dental en Valencia y otra de 4 está ingresada

RTVC / EFE
RTVC / EFE

Una niña de 6 años ha muerto y otra está ingresada tras someterse a un tratamiento dental en una clínica de Alzira, en Valencia

Fachada del hospital Clínico de València, donde permanece ingresada una niña afectada por un tratamiento dental
Parada cardiorrespiratoria

Una niña de seis años ha fallecido después de que la atendieran en una clínica dental privada de Alzira (Valencia). Otra menor, de 4 años, atendida en la misma clínica, se encuentra ingresada en el hospital Clínico de València.

Según han informado a EFE fuentes de la Conselleria de Sanidad, a las 16.52 horas de este jueves una niña de seis años ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria. Fue tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada, según consta en el informe del responsable de la guardia de Urgencias del hospital.

Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito, según las mismas fuentes.

Segundo caso

Previamente, a las 15.11 horas había acudido al mismo hospital otra niña, de 4 años de edad. También atendieron esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.

Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València. Allí permanece ingresada.

Este viernes, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Han ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental donde atendieron a las dos niñas.

