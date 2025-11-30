ES NOTICIA

Muere un motorista al colisionar con un vehículo estacionado en una calle de Las Palmas de Gran Canaria

RTVC / Europa PRESS
El hecho tuvo lugar este domingo en la calle Barahona de las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Cecoes

Un motorista, de 60 años, ha fallecido este domingo tras impactar con un vehículo estacionado en la calle Barahona de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se produjeron a las 12.17 horas en dicho lugar, hasta donde se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que al llegar a la zona comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, si bien a pesar de las maniobras practicadas y al presentar lesiones incompatibles con la vida, confirmaron su fallecimiento.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que se encargaron de las diligencias correspondientes.

