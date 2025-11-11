Un hombre ha fallecido y otras dos personas, una de ellas una niña de 11 años, han resultado heridas de carácter grave al colisionar una guagua y un coche en el municipio tinerfeño de Guía de Isora
El accidente tuvo lugar en la carretera TF-47, a la altura del Cruce de la Vera, según informa el 112 Canarias.
El varón fallecido era el conductor del turismo, en el que también viajaban la mujer y la niña gravemente heridas. Tras recibir la primera asistencia fueron evacuadas a diferentes centros hospitalarios.
La menor fue trasladada en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Canarias y la mujer, en una ambulancia a Hospiten Sur.
En el lugar del accidente el personal sanitario del SUC también atendió a una mujer, pasajera de la guagua, herida en estado leve.
Los Bomberos de Tenerife colaboraron con el personal sanitario y aseguraron la zona, junto a los efectivos de seguridad, para la toma de tierra del helicóptero sanitario.
La Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias oportunas.