Un hombre ha fallecido y otras dos personas, una de ellas una niña de 11 años, han resultado heridas de carácter grave al colisionar una guagua y un coche en el municipio tinerfeño de Guía de Isora

Un fallecido y dos heridas graves en un choque entre una guagua y un coche en Tenerife. Fotografía 112 vía X

El accidente tuvo lugar en la carretera TF-47, a la altura del Cruce de la Vera, según informa el 112 Canarias.

El varón fallecido era el conductor del turismo, en el que también viajaban la mujer y la niña gravemente heridas. Tras recibir la primera asistencia fueron evacuadas a diferentes centros hospitalarios.

La menor fue trasladada en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Canarias y la mujer, en una ambulancia a Hospiten Sur.

En el lugar del accidente el personal sanitario del SUC también atendió a una mujer, pasajera de la guagua, herida en estado leve.

Los Bomberos de Tenerife colaboraron con el personal sanitario y aseguraron la zona, junto a los efectivos de seguridad, para la toma de tierra del helicóptero sanitario.

La Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias oportunas.